В Україні ухвалено все антикорупційне законодавство – Зеленський — Finance.ua

В Україні ухвалено все антикорупційне законодавство – Зеленський Вчора 15:15 — Казна та Політика

В Україні ухвалено все антикорупційне законодавство – Зеленський

Станом на сьогодні в Україні ухвалено все антикорупційне законодавство, раніше цього неможливо було досягти.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами та викладачами Гарварду.

«На сьогодні прийнято все антикорупційне законодавство, цього ніколи не було. Абсолютно всі закони прийняті, які були необхідні. Є ще шляхи у судовій реформі, але, що стосується антикорупції — все на сьогодні працює. Запущений вже останній конкурс на голову НАБУ, і він 22 вересня почався. Тобто це питання закрите. Що стосується суду, нам треба всім попрацювати міцно, щоб довести до кінця судову реформу, яку 30 років неможливо було завершити», — сказав президент.

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Як наголосив Зеленський, попри війну, країна вводить ті чи інші закони, що стало не тільки обов’язковою вимогою Євросоюзу для отримання статусу кандидата у члени ЄС, але й внутрішньою можливістю країни.

«Війна забирає багато речей, про які ви чудово знаєте. Але вона й дає можливості, коли ми можемо швидко діяти, коли парламент зосереджений на прийнятті рішень, влада зосереджена на тому, щоб забезпечити армію, і більше ні для чого немає грошей, немає витрат, тобто ти не відволікаєшся на ті чи інші деталі, хоча, напевно, вони є... Я впевнений, що буде перемога, як на полі бою, так і всередині держави», — додав глава держави.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко повідомив, що до середини листопада парламент ухвалить усі законопроєкти, необхідні для початку переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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