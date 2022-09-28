Зеленський підписав закон про повернення акцизу на пальне — Finance.ua

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Зеленський підписав закон про повернення акцизу на пальне

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон про повернення акцизу на пальне
Зеленський підписав закон про повернення акцизу на пальне
Президент України Володимир Зеленський 28 вересня підписав Закон України № 7668-д «Про внесення змін до розділу ХХ „Перехідні положення“ Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану».
Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.
ПДВ для всіх видів палива залишається на рівні 7%. Закон набирає чинності через день після опублікування.
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Рада підтримала відповідний законопроєкт 21 вересня. Згідно з його положеннями, повертаються акцизи у розмірі:
  • бензин 100€/ 1000 літрів;
  • дизель 100€/ 1000 літрів;
  • біопаливо 100€/ 1000 літрів;
  • газ 52 €/ 1000 літрів.
Також зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0€/ 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану.
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Зазначимо, що у Міністерстві економіки стверджують, що найближчим часом ціни на пальне не виростуть, незважаючи на повернення акцизів.
Експерти та учасники ринку частково погоджуються з думкою Мінекономіки, зазначаючи, що ціна на пальне в гурті зросте, а ціна на АЗС суттєво не зростатиме через конкуренцію на ринку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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