В Європі почало дешевшати дизельне пальне: як це вплине на Україну — Finance.ua

В Європі почало дешевшати дизельне пальне: як це вплине на Україну Вчора 16:45 — Енергетика

Від початку вересня дизельне пальне в Європі здешевшало на 10%.

Як стало відомо, ціни на дизельне пальне (ДП) у Середземномор’ї й портах Північної Європи знизились у середньому на 10%, або $110/т, до $993/т. При цьому зменшення ціни на бензини склало всього 4%, до $850/т.

На думку експертів, європейський тренд на зниження знаходить своє відображення й на українському ринку.

За даними Консалтингової групи «А-95», у період з 1 по 20 вересня середня вартість бензину А-95 зменшилась на 3,5 грн/л (на 9%), до 37,25 грн/л, дизельне пальне «просіло» на 3,8 грн/л (на 8%), до 44,25 грн/л.

«Трейдери змушені знижувати ціни в гурті під тиском європейських котирувань і низького попиту», — кажуть в «А-95», зазначивши, що падіння цін у гурті дозволить не підвищувати цін уроздріб після введення акцизів.

Нагадаєм, в Україні повернули акцизи на пальне. Відповідний закон набуває чинності через день після опублікування, тому повернення акцизів треба очікувати наприкінці вересня.

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MMR За матеріалами:

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