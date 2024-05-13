День фінансів: курс долара влітку, режим безмитної торгівлі з Україною, вилучення авто на потреби ЗСУ — Finance.ua

День фінансів: курс долара влітку, режим безмитної торгівлі з Україною, вилучення авто на потреби ЗСУ Сьогодні 17:50

У понеділок, 13 травня, розповімо, які тарифи на світло готують для українців та як вилучатимуть авто на потреби армії.

Курс гривні влітку. Начальник управління міжбанківських операцій ПриватБанку Микита Мішаков Начальник управління міжбанківських операцій ПриватБанку Микита Мішаков очікує , що офіційний курс національної валюти влітку може послабитися до рівня 40,00−40,50 грн/$1. В ОТП Банку прогнозують, що гривня влітку не знизиться нижче рівня 40,20 грн/$1. А в Райффайзен Банку чекають на девальвацію нацвалюти.

Додамо, що НБУ протягом минулого тижня продав на міжбанківському валютному ринку 533,41 млн доларів. Це на 5% більше, ніж тижнем раніше (507,76 млн доларів).

Режим безмитної торгівлі з Україною. Рада ЄС остаточно Рада ЄС остаточно ухвалила продовження автономних торговельних заходів для України, що передбачають призупинення ввізних мит і квот на український експорт в ЄС. Оновлені АЗТ набудуть чинності 6 червня і діятимуть до 5 червня 2025 року.

ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також врегулював роботу електронного кабінету військовозобов'язаного. До речі, Кабмін затвердив Порядок, військовозобов'язаних та резервістів, а також врегулював роботу електронного кабінету військовозобов'язаного.

Держборг України. За За даними Мінфіну, протягом першого кварталу 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 404,8 млрд грн, а у доларовому еквіваленті - на 5,7 млрд дол. США. Водночас середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася.

Ставки за депозитами. За За даними НБУ, у квітні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,2% річних, що на 0,1 п. п нижче, ніж місяць тому. Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.

Тарифи на світло. Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив , що з 1 червня тарифи зростуть для населення. Точно, яким буде тариф поки не затверджено, але орієнтовно тариф буде 3,5−4 грн.

тариф на електроенергію для населення, бо наразі він не покриває вартість виробництва електроенергії Енергоатомом та Укргідроенерго. Енергетичний експерт Геннадій Рябцев додав , що необхідно переглянутидля населення, бо наразі він не покриває вартість виробництва електроенергії Енергоатомом та Укргідроенерго.

Військова допомога від США. Міністерство оборони США Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони на $400 млн. Цей пакет президентських повноважень включає засоби для забезпечення найбільш нагальних потреб України на полі бою, зокрема засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, бронемашини та протитанкові засоби.

В умовах повномасштабної війни важливу роль відіграють не лише види зброї, що атакують, а й ті, які щоденно рятують життя. Зокрема, для цього створені засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР). Finance.ua вдалося поспілкуватися з приватною компанією, що займається саме цими вкрай актуальними напрямами. Що цікавого вони розповіли — читайте в новому матеріалі

Метро на Виноградар. КП «Київський метрополітен» КП «Київський метрополітен» оголошує тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар. Очікувана вартість закупівлі становить майже 14 млрд грн.

Авто на потреби ЗСУ. Після 18 травня в українців Після 18 травня в українців почнуть вилучати транспорт для задоволення потреб ЗСУ. Йдеться не лише про автомобілі, але й про сільськогосподарську техніку і, зокрема, водний транспорт. Вилучати транспорт зможуть лише на основі рішень місцевої влади.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.