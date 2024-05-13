Кабмін врегулював запуск кабінету військовозобов'язаного — Finance.ua

Кабмін врегулював запуск кабінету військовозобов'язаного Сьогодні 11:03 — Казна та Політика

Кабмін врегулював запуск кабінету військовозобов'язаного

Кабінет Міністрів затвердив Порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також врегулював роботу електронного кабінету військовозобов'язаного.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Що передбачає документ

За словами депутата, порядок:

встановлює процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

визначає порядок перевірки дійсності військово-облікових документів консульськими посадовими особами закордонних дипломатичних установ України, уточнення персональних даних військовозобов'язаних та резервістів.

Крім того, документ врегульовує організацію інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів з інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних центральних органів виконавчою влади.

А також визначає порядок електронної ідентифікації в електронних кабінетах, перелік відомостей, що відображаються в них, а також перелік послуг, які надаються призовнику, військовозобов'язаному, резервісту через електронні кабінети.

Що відомо про реєстр «Оберіг»

Закон про посилення мобілізації передбачає можливість для військовозобов'язаних уточнити свої дані через Електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста.

Згідно з новим законом, військовозобов'язані українці мають за 60 днів, тобто до 18 липня 2024 р., уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані.

Людина бачитиме про себе в реєстрі таку інформацію:

прізвище, ім'я, по батькові;

вид обліку / дата зняття (виключений);

категорія обліку;

дата народження;

відстрочка / бронювання / дата закінчення;

постанова ВЛК / дата ВЛК;

звання;

код і найменування військово-облікової спеціальності;

РНОКПП;

унікальний номер у системі «Оберіг»;

ТЦК та СП, де перебуває на обліку;

чи перебуває в розшуку.

Військовозобов'язаний зможе оновити про себе дані, які передбачені законом — номер телефону, електронну скриньку за наявності та місце фактичного проживання. Інформація верифікуватиметься під час авторизації через BankID.

Доступ до цих даних матимуть ТЦК та Служба безпеки України. Збирати їх будуть з різних електронних реєстрів, при цьому самого призовника повідомляти про збір інформації не будуть.

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