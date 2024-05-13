ЄС ще на рік продовжив режим безмитної торгівлі з Україною — Finance.ua

ЄС ще на рік продовжив режим безмитної торгівлі з Україною Сьогодні 17:29

ЄС ще на рік продовжив режим безмитної торгівлі з Україною

Рада ЄС остаточно ухвалила продовження автономних торговельних заходів для України, що передбачають призупинення ввізних мит і квот на український експорт в ЄС.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Призупинення митних зборів і квот для українського експорту в ЄС буде продовжено на ще один рік відповідно до сьогоднішнього рішення Ради ЄС та голосування в Європейському парламенті від 23 квітня. Таким чином, ЄС ще раз підтвердив виконання зобов’язань підтримувати Україну так довго, як буде необхідно», — йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Як зазначається, автономні заходи торгівлі (АЗТ) застосувалися з червня 2022 року. Водночас вони враховують певні європейські занепокоєння. Зокрема, з огляду на суттєве збільшення імпорту деяких видів сільськогосподарської продукції з України до ЄС у 2022 та у 2023 роках оновлені АЗТ містять посилені захисні механізми. Це дозволяє застосування швидких коригувальних заходів у разі суттєвих порушень на ринку ЄС, однієї або кількох країн — членів Спільноти. Додаткові захисні заходи можуть бути застосовані до таких товарів, як курячі яйця, курятина, цукор, овес, кукурудза, крупа і мед. Запобіжники будуть автоматично застосовуватися, якщо обсяг імпорту цих товарів досягатиме середнього щорічного обсягу імпорту з України до ЄС у період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Європейська комісія також проводить консультації з Україною за статтею 29 Угоди про асоціацію ЄС-Україна, щоб погодити більш тривалі часові рамки для подальшої тарифної лібералізації на основі взаємності.

Цей процес має забезпечити стабільні рамкові умови для торгівлі як в Україні, так і в ЄС, для їх фермерів та бізнесу. Ці заходи є важливим кроком до відбудови України та її подальшої інтеграції у внутрішній ринок ЄС.

Оновлені АЗТ набудуть чинності 6 червня і діятимуть до 5 червня 2025 року.

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