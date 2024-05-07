Вільна торгівля з Туреччиною: Кабмін підтримав ратифікацію угоди, до якої Україна йшла 15 років — Finance.ua

Вільна торгівля з Туреччиною: Кабмін підтримав ратифікацію угоди, до якої Україна йшла 15 років Сьогодні 20:22 — Казна та Політика

Вільна торгівля з Туреччиною: Кабмін підтримав ратифікацію угоди, до якої Україна йшла 15 років

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт щодо ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною та Турецькою Республікою.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

«Сьогоднішнє рішення створює підстави для завершення внутрішньодержавних процедур щодо набрання чинності цієї Угоди. Наступний крок — законопроєкт буде направлено на ратифікацію Верховною Радою України», — сказано в повідомленні.

Угода створює додаткові можливості для розвитку торговельних зв’язків завдяки преференційним умовам доступу до ринків товарів та послуг обох країн, забезпеченню більшої прозорості в питаннях регулювання, зниження операційних витрат бізнесу через усунення бар'єрів у торгівлі та, у підсумку, підвищенню ефективності розвитку національних економік.

«Угода про вільну торгівлю між Україною та Турецькою Республікою відкриє нові можливості для безмитної або частково безмитної торгівлі між нашими країнами, зокрема, спростить логістику, адже це важлива умова для роботи українського бізнесу під час війни, а також сприятиме залученню взаємних інвестицій», — прокоментувала міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Читайте також Україна і Туреччина підписали угоду про електронний обмін даними між митними службами

Угода передбачає, зокрема, скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,4% промислових товарів та 7,6% сільськогосподарських товарів. Після закінчення дії перехідних періодів 3−7 років Туреччиною буде скасовано ввізні мита ще для 1,5% промислових товарів та для 28,5% сільськогосподарських товарів.

Україна зі свого боку скасує ввізні мита для близько 56% промислових товарів та 11,5% сільськогосподарських товарів. Після закінчення дії перехідних періодів (2−5 років для промислових товарів, 2−10 років для сільськогосподарських товарів) Україною буде скасовано ввізні мита ще для 43,2% промислових товарів та для 53,7% сільськогосподарських товарів.

Загалом положення Угоди охоплюють торгівлю товарами та послугами, застосування положень Конвенції Пан-Євро-Мед для визначення походження товарів, права інтелектуальної власності, застосовування санітарних та фітосанітарних заходів, скасування технічних бар'єрів у торгівлі, е-комерцію, митне співробітництво, комерційну присутність підприємств, а також застосування захисних заходів.

Надалі законопроєкт буде направлено на ратифікацію Верховною Радою України. Після ратифікації парламентами країн Угода набере чинності через 2 місяці після отримання підтвердження про завершення внутрішньодержавних процедур останньою із сторін.

Читайте також Обсяг торгівлі між Туреччиною та Україною досяг рекордних $8 млрд

Нагадаємо, у лютому 2022 року Україна і Туреччина домовились про вільну торгівлю. Переговори про підписання Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною тривали 15 років — з 2006 року. Документ підписали 3 лютого під час офіційного візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана до Києва прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.