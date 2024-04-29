Туреччина запустила візу цифрових кочівників, зокрема з України: як подати заявку та які вимоги — Finance.ua
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Туреччина запустила візу цифрових кочівників, зокрема з України: як подати заявку та які вимоги

Особисті фінанси
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Туреччина запустила візу цифрових кочівників, зокрема з України: як подати заявку та які вимоги
Туреччина запустила візу цифрових кочівників, зокрема з України: як подати заявку та які вимоги
Туреччина запускає візи для digital nomads. Програма доступна для громадян США, Канади та більшості європейських країн (включаючи Україну), повідомляє tripmydream.
Серед обов’язкових вимог — бути у віці від 21 до 55 років, працювати віддалено та отримувати мінімум $3000 на місяць.
Подати заявку на візу digital nomad можна на платформі попередньої подачі Digital Nomad GoTürkiye.
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Якщо необхідні для реєстрації у програмі документи в порядку, користувач отримає ID цифрового кочівника. З ним можна йти до посольства та подаватися на візу.

Як податись

Туреччина запустила візу цифрових кочівників, зокрема з України: як подати заявку та які вимоги
Для того, щоб подати заявку на отримання ідентифікаційного сертифіката цифрового кочівника, спочатку потрібно зареєструватися на платформі. Потім отримаєте доступ до свого облікового запису, щоб завантажити скановані версії наступних документів:
  • проїзний документ/паспорт, дійсний щонайменше 6 місяців з дати прибуття до Туреччини;
  • диплом або документ про освіту, який підтверджує, що ви є випускником університету;
  • документ, що підтверджує, що заявник працює у сфері Digital Nomad: контракт, якщо заявник працює в компанії (крім компаній, розташованих в Туреччині; якщо заявник є самозайнятим, бізнес-контракт між заявником та компанією (за винятком компаній, розташованих в Туреччині);
  • біометрична фотографія;
  • документ, що підтверджує, що заявник має щомісячний дохід у розмірі $3 000 або $36 000 на рік.
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Термін дії такої візи в Туреччині поки що невідомий, ймовірно його розглядатимуть залежно від кожного окремого випадку.

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За матеріалами:
dev.ua
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