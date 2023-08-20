У Європі назвали найкращі країни для віддаленої роботи (інфографіка) — Finance.ua
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У Європі назвали найкращі країни для віддаленої роботи (інфографіка)

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У Європі назвали найкращі країни для віддаленої роботи (інфографіка)
У Європі назвали найкращі країни для віддаленої роботи (інфографіка)
Нове дослідження виявило 10 найкращих європейських країн для дистанційних працівників, про це пише uamedia.eu.
Експерти порівняли такі характеристики, як вартість життя, швидкість інтернету, кількість людей, які вже ведуть віддалену роботу, а також умови видачі візи «цифровим кочівникам» у різних європейських країнах, щоб визначити найкращі місця для переїзду людей, зайнятих дистанційною роботою.
У ході порівняння з’ясувалося, що найкращою країною для віддалених працівників із рейтингом 7,79 стала Норвегія. За нею слідують Німеччина та Угорщина з рейтингом 7,22 та 7,10 відповідно.
У Європі назвали найкращі країни для віддаленої роботи (інфографіка)
Норвегію також назвали європейською країною з найвищим відсотком населення, що щодня працює вдома — 10,94%. Середньоєвропейський показник становить 4,78%.
Данія була визнана країною із найшвидшим інтернетом зі швидкістю завантаження 204 Мбіт/с. На другому та третьому місцях — Румунія та Іспанія зі швидкістю завантаження 180 Мбіт/с та 178 Мбіт/с відповідно.
Країною із найнижчою вартістю життя в Європі є Сербія, тоді як у Норвегії цей показник найвищий.
У всьому світі 42 країни пропонують цифрові візи кочівників, 15 з яких знаходяться у Європі.

Довідка Finance.ua:

  • важливим трендом минулого року, який найімовірніше збережеться й у 2023 році, стала популярність віддаленого та гібридного формату праці, а також пошук роботи на фрилансі. В нинішніх умовах для багатьох співробітників такий формат є дуже зручним, а додаткове джерело доходу, яким є фриланс, набуває цінності;
  • це популярне рішення серед тестувальників програмного забезпечення, копірайтерів/перекладачів та інших фахівців по роботі з текстами, маркетологів та SMM-фахівців, програмістів, операторів call-центрів та фахівців відділів підтримки клієнтів, вебдизайнерів тощо.

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За матеріалами:
Finance.ua
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