День фінансів: КЕП у monobank, мультишеринг документів у «Дії», зміни в ПДР — Finance.ua

День фінансів: КЕП у monobank, мультишеринг документів у «Дії», зміни в ПДР Сьогодні 17:45

Четвер, 22 травня. Що насправді змінилося в ПДР і техогляді для українських водіїв, та яке авто вигідніше обрати в 2025 році.

Сервіс мультишерингу документів у «Дії»

З початку червня у застосунку «Дія» запрацює мультишеринг документів. Завдяки мультишерингу компанії зможуть швидко отримувати повний пакет необхідних документів від клієнтів без ксерокопій, сканів або ручного надсилання файлів.

Як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, на порталі «Дія» з’явиться цифровий агент на основі штучного інтелекту. Він відповідатиме на типові запитання та допомагатиме користувачам отримувати послуги швидше та без залучення операторів.

monoКЕП від monobank

monobank почав надавати послугу створення та використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який у банку назвали monoКЕП. Послуга доступна для фізичних осіб, ФОП та бізнесу.

Бронювання працівників

На сьогодні подавати дані для бронювання працівників може лише керівник підприємства, що має доступ до «Дії». Це ускладнює процес для компаній з іноземним менеджментом, навіть якщо вони мають статус критично важливих. Тому Мінцифри розробляє нову процедуру бронювання працівників для підприємств, керівниками яких є іноземні громадяни.

Зміни в ПДР

В Україні посилили контроль за техоглядом комерційного транспорту. Попри активне обговорення в мережі, більшість «змін» у Правилах дорожнього руху, зокрема щодо зупинок на автомагістралях і вимог до освітлення авто, насправді діють ще з 2023 року. Реальне нововведення — посилення контролю за технічним оглядом комерційного транспорту, розповів Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції.

Як повідомив Укравтопром, цьому році в Україні запрацює система автоматичної фіксації проїзду на заборонений сигнал світлофора. Нову функцію отримають вже встановлені камери автофіксації порушень ПДР.

📢 Сьогодні вибір транспорту стає дедалі більше фінансовим викликом. Так, протистояння між електромобілями та автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння вже давно перестало бути виключно технічним питанням. Що вигідніше купити у 2025 році: електрокар чи авто з традиційним типом двигуна — розповідаємо в новому матеріалі:

Допомога Україні

Україна з початку повномасштабної війни отримала понад $133 млрд допомоги від партнерів. Канада та Німеччина є одними з лідерів у підтримці України з початку війни в усіх можливих напрямах. З лютого 2022 року розмір прямої бюджетної допомоги від Німеччини сягає $1,7 млрд, Канади — $7,1 млрд.

Мита на продукцію з рф і білорусі

Євродепутати схвалили пропозицію Єврокомісії про підвищення на 50% мит на цукор, оцет, борошно і корми з росії та білорусі, а також про введення мит на добрива до 430 євро за тонну. Нововведення не зачіпає російського експорту сільськогосподарської продукції та добрив до третіх країн, що, як пояснюють в Єврокомісії, «відповідає зобов’язанням ЄС щодо забезпечення продовольчої безпеки в усьому світі».

В Україні Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила низку рішень на захист українських виробників від недобросовісного імпорту.

Курс долара влітку

Протягом березня-квітня 2025 року офіційний курс гривні до євро різко виріс, натомість долар стабілізувався на рівні 41,5 грн/дол. у середньому. На думку економіста Олексія Плотнікова, гривня продовжить девальвувати, проте без несподіваних обвалів. Обмін невеликої суми не призведе до відчутних втрат на коливанні показників, отже варто зважати на індивідуальні потреби.

ЄС продовжує купувати російські енергоносії

Європейський Союз упродовж 2024 року — попри значне скорочення споживання російських енергоносіїв — заплатив за них 23 мільярди євро. Єврокомісія планує поступово вивести російський газ із ринків ЄС до 2027 року, а всі інші джерела енергії — до 2030 року.

Соцгарантії для строковиків і курсантів

Кабмін погодив законопроєкт, який посилює соціальні гарантії для військовослужбовців базової та строкової служби. Документ передбачає розширення пакету державного захисту на нову категорію — військових базової служби, а також на строковиків, які з різних причин залишаються на службі.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, на зарплати військовослужбовцям з початку року витратили понад 365 млрд грн.

Умови отримання субсидій

Мінсоцполітики пропонує спростити доступ до субсидій для тих, хто виховує дітей у складних життєвих обставинах. Зокрема — для дитячих будинків сімейного типу, прийомних і багатодітних родин. Субсидії пропонують надавати навіть у випадках, які раніше були підставою для відмови.

Дерегуляція бізнесу

Уряд підтримав законопроєкт про скасування 63 дублюючих та неактуальних вимог держрегулювання до бізнесу. Цей пакет сформували на основі пропозицій міністерств, бізнесу та експертів. Також пропонується скасувати адміністративну відповідальність за порушення норм, які вже втратили чинність.

Країни з найбільшим розміром тіньової економіки

У країнах з низьким рівнем доходу тіньова діяльність становить більшу частину ВВП, оцінюючи її в 42,4%. Для порівняння, у багатих країнах цей показник падає до 5,9% ВВП, причому ОАЕ мають найменшу загалом частку. Сьєрра-Леоне посідає перше місце в загальному заліку, а тіньова економіка становить 64,5% ВВП.

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