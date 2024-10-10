День фінансів: історичне збільшення податків та рекордна кількість вакансій — Finance.ua

День фінансів: історичне збільшення податків та рекордна кількість вакансій Сьогодні 17:35

У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про збільшення податків № 11 416-д. Ідеться про історично велике збільшення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному. Також Рада ухвалила зміни до євроінтеграційного закону про адмінпроцедуру.

Бізнес потребує подальшого пом’якшення валютних обмежень. Європейська Бізнес Асоціація Європейська Бізнес Асоціація презентувала спеціальне опитування бізнесу і виявила актуальні потреби щодо помʼякшення валютних обмежень та оцінки ефективності вжитих заходів Національним банком України у травні 2024 року.

Нагадаємо, в Україні стартувала програма електронного резидентства uResidency, яка дозволяє іноземним громадянам зареєструвати і вести бізнес в Україні. А також сплачувати податки в український бюджет.

Finance.ua розповідає все, що треба знати про uResidency:

Допомога Україні з 2025 року може скоротитися. Експерти Кільського інституту світової економіки не виключають, що допомога Україні від основних партнерів з 2025 року може суттєво скоротитися. Такий прогноз вони дають у черговому Експерти Кільського інституту світової економіки не виключають, що допомога Україні від основних партнерів з 2025 року може суттєво скоротитися. Такий прогноз вони дають у черговому дослідженні Ukraine Support Tracker, оприлюдненому 10 жовтня.

Рада ЄС домовилась про €35 млрд для України. Рада ЄС досягла згоди щодо надання Україні пакету макрофінансової допомоги обсягом Рада ЄС досягла згоди щодо надання Україні пакету макрофінансової допомоги обсягом до 35 млрд євро, що буде складовою кредиту від Групи семи, для якого використають прибутки від заморожених активів рф.

Процедуру бронювання призупинили. Президент України Володимир Зеленський обурився Президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб. Тому уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.

Як працює механізм покарання за порушення військового обліку. З 18 травня 2024 року в Україні набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким усі військовозобов’язані мали уточнити військово-облікові дані протягом 60 днів. А 19 травня почав діяти закон про адміністративні правопорушення за З 18 травня 2024 року в Україні набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким усі військовозобов’язані мали уточнити військово-облікові дані протягом 60 днів. А 19 травня почав діяти закон про адміністративні правопорушення за порушення правил військового обліку.

Іноземці зможуть проходити військову службу за контрактом у ЗСУ.

Шеринг документів у «Дії». Для отримання Для отримання значної кількості послуг у територіальних органах Пенсійного фонду України можна обійтись без ксерокопій, сканкопій чи фотографування основних особистих документів, як-то біометричний паспорт у формі ID-картки, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) чи свідоцтво про народження.

Роботодавці розмістили рекордну кількість вакансії. У вересні роботодавці розмістили на Work.ua 117 683 вакансій. І це новий рекорд за час повномасштабного вторгнення. Таке явище У вересні роботодавці розмістили на Work.ua 117 683 вакансій. І це новий рекорд за час повномасштабного вторгнення. Таке явище фіксується другий місяць поспіль. Проте відновлення є нерівномірним: ситуація на заході та в центрі держави значно відрізняється від динаміки у прифронтових регіонах.

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