Рада ухвалила зміни до євроінтеграційного закону про адмінпроцедуру — Finance.ua
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Рада ухвалила зміни до євроінтеграційного закону про адмінпроцедуру

Казна та Політика
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Рада ухвалила зміни до євроінтеграційного закону про адмінпроцедуру
Рада ухвалила зміни до євроінтеграційного закону про адмінпроцедуру
Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру».
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі.
За словами парламентарія, законопроєкт № 10 161 ухвалено 277 голосами.
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Документ спрямований на приведення законодавчих актів України, які регулюють адміністративні правовідносини, у відповідність до зазначеного закону.
Крім того, прийняті зміни спрямовані на усунення колізій між нормами Закону «Про адміністративну процедуру» і спеціальними законодавчими актами, а також наближення законодавства України до стандартів країн Європейського Союзу, де діють уніфіковані правила адміністративних процедур.
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Як повідомлялося, у першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру» ухвалено 20 грудня 2023 року.
15 грудня 2023 року набрав чинності Закон «Про адміністративну процедуру», який встановлює новий порядок взаємодії держави та органів місцевого самоврядування з громадянами та бізнесом майже в усіх сферах відносин. Документ наближає законодавство України до стандартів ЄС і Організації економічного співробітництва та розвитку.
За матеріалами:
Укрінформ
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