Іноземці зможуть проходити військову службу за контрактом у ЗСУ — Finance.ua

Іноземці зможуть проходити військову службу за контрактом у ЗСУ Сьогодні 15:15

Іноземці зможуть проходити військову службу за контрактом у ЗСУ

Верховна Рада прийняла в цілому закон щодо проходження військової служби за контрактом у ЗСУ іноземцями. «За» — 276 депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Нагадаємо: проєктом передбачено, що іноземці можуть звернутися до Центру рекрутингу, центрів надання адмінпослуг, центрів зайнятості, ТЦК за місцем проживання або безпосередньо до військової частини, де бажають служити за контрактом.

Згідно із законопроєктом, після розгляду звернень у центрах рекрутингу буде проводитися спеціальна перевірка щодо:

законності перебування на території України;

фактів притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності;

ознак зв’язків із розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України.

Зазначається, що іноземці, які виявили бажання служити за контрактом за своєю згодою мають пройти перевірку на поліграфі. Небажання проходити поліграф буде підставою відмови у прийнятті на службу.

Крім того, іноземці можуть бути прийняті на контракт на посади офіцерського складу (раніше — рядового та сержантського і старшинського складу).

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