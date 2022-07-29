День фінансів: іпотека від Ощадбанку, курс в обмінниках, мораторій на комунальні тарифи — Finance.ua
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День фінансів: іпотека від Ощадбанку, курс в обмінниках, мораторій на комунальні тарифи

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В пятницю, 29 липня, стало відомо, що Ощадбанк першим серед найбільших банків відновлює іпотечне кредитування та ВР запровадила мораторій на комунальні тарифи:
Відновлення іпотеки від Ощадбанку. З урахуванням ситуації, в якій опинилась Україна і українці з початком війни, Ощадбанк оновив іпотечні програми і першим серед найбільших банків відновив іпотечне кредитування. З 29 липня клієнтам доступні такі програми.
ВР має намір дозволити примусове вилучення майна під час війни. Законопроєкт пропонує дозволити примусово вилучати обладнання, яке може використовуватись для діяльності оборонно-промислового комплексу. Документ передбачає, що компенсація відчуженого майна здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
Комунальні тарифи під час війни. Верховна Рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Зокрема, законом встановлюється, що: тарифи на послуги розподілу природного газу не підлягають збільшенню.
В НБУ повідомили, на скільки впадуть реальні зарплати українців. За прогнозом, загалом номінальні зарплати у 2022 році скоротяться на 12%, а в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) — на 27%.
  • Регулятор зазначив, У 2023 році інфляція почне знижуватися, а економіка повернеться до зростання.
Ситуація в обмінниках зараз. Станом на 29 липня курс долара в деяких обмінниках столиці сягнув позначки 42 грн. Продати американську валюту можна у середньому за курсом 41,60 грн/$, євро — 42,20 грн/€.
До речі, гривні в Україні друкують два держпідприємства: Фабрика банкнотного паперу та Банкнотно-монетний двір. Щорічно Монетний двір випускає близько 1,8 млрд банкнот, а разом в обігу перебувають близько 3 млрд банкнот. В новому матеріалі ми дізнались -

Як працює «друкарський верстат» і як він впливає на пересічного українця 💵💶

За матеріалами:
Finance.ua
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