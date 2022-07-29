У 2023 році інфляція почне знижуватися, а економіка повернеться до зростання – НБУ — Finance.ua

У 2023 році інфляція почне знижуватися, а економіка повернеться до зростання – НБУ Вчора 11:03 — Особисті фінанси

Вторгнення росії в Україну призвело до різкого зниження економічної активності та втрат потенціалу економіки. З квітня економічна активність пожвавлювалася насамперед завдяки звільненню північних областей та зменшенню кількості регіонів з активними бойовими діями, але економіка працює на значно нижчому рівні потужності порівняно з довоєнним. Як наслідок, у 2022 році реальний ВВП скоротиться на третину.

Про це йдеться у звіті НБУ.

У наступному році за умови зниження безпекових ризиків очікується повернення економіки до зростання через пожвавлення споживчого попиту, налагодження технологічних та логістичних процесів, відновлення інвестиційної діяльності, зокрема завдяки перспективам євроінтеграції.

Водночас значні втрати виробничого та людського потенціалу стримуватимуть відновлення економіки.

У 2023-2024 роках ВВП зростатиме темпами близько 5-6% на рік.

Глибокий спад економіки зумовив стрімке зростання рівня безробіття (до близько 35% у ІІ кварталі 2022 року). Надалі безробіття поступово знижуватиметься, проте залишатиметься вищим за свій природній рівень через довгострокові наслідки війни.

Фактори відхилення інфляції від цілі під час війни

Споживча інфляція в червні перевищила ціль НБУ у 5% ± 1 в. п. на 16,5 в. п. та прискорювалася значно швидше, ніж очікував центробанк у своїх попередніх прогнозах. Інфляційні тенденції в Україні насамперед зумовлювалися наслідками воєнних дій, а також високими світовими цінами на енергоресурси.

Натомість стримували зростання цін заходи НБУ, зокрема фіксація обмінного курсу гривні, та уряду — запровадження мораторію на підвищення тарифів на тепло та природний газ для населення, а також зниження податків на імпорт та пальне.

Відновлення активної процентної політики посилить спроможність Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни. Надалі зберігатимуться жорсткі монетарні умови.

Водночас, зважаючи на потужність проінфляційних чинників, зумовлених війною, підвищення адміністративно регульованих цін і особливості дії трансмісійного механізму, прогнозується, що інфляція знижуватиметься повільно.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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