ВР має намір дозволити примусове вилучення майна під час війни — Finance.ua

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ВР має намір дозволити примусове вилучення майна під час війни

Казна та Політика
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Верховна Рада має намір дозволити примусове вилучення майна під час війни.
Відповідний законопроєкт № 7605 «Про внесення змін до деяких законів щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану» народні депутати підтримали в першому читанні (256 голосів «за») на пленарному засіданні в п’ятницю.
Про це повідомив парламентарій Ярослав Железняк.
Законопроєкт пропонує дозволити примусово вилучати обладнання, яке може використовуватись для діяльності оборонно-промислового комплексу. Такі дії здійснюються на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України за пропозицією, погодженою з обласною військовою адміністрацією.
Документ передбачає, що компенсація відчуженого майна здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (протягом п’яти наступних бюджетних періодів).
Відповідно до законопроєкту, рухоме та нерухоме майно може бути передано в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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