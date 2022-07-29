ВР має намір дозволити примусове вилучення майна під час війни — Finance.ua

ВР має намір дозволити примусове вилучення майна під час війни Вчора 16:13 — Казна та Політика

Верховна Рада має намір дозволити примусове вилучення майна під час війни.

Відповідний законопроєкт № 7605 «Про внесення змін до деяких законів щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану» народні депутати підтримали в першому читанні (256 голосів «за») на пленарному засіданні в п’ятницю.

Про це повідомив парламентарій Ярослав Железняк.

Законопроєкт пропонує дозволити примусово вилучати обладнання, яке може використовуватись для діяльності оборонно-промислового комплексу. Такі дії здійснюються на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України за пропозицією, погодженою з обласною військовою адміністрацією.

Документ передбачає, що компенсація відчуженого майна здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (протягом п’яти наступних бюджетних періодів).

Відповідно до законопроєкту, рухоме та нерухоме майно може бути передано в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

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