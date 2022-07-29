В НБУ повідомили, на скільки впадуть реальні зарплати українців у 2022 році — Finance.ua

В НБУ повідомили, на скільки впадуть реальні зарплати українців у 2022 році Вчора 13:00 — Особисті фінанси

Доходи населення в Україні під час війни різко знизилися. На прогнозному горизонті відновлення реальних зарплат очікується помірним.

Про це повідомляється в « Інфляційному звіт і» Національного банку України (липень 2022 року).

За прогнозом НБУ, загалом номінальні зарплати у 2022 році скоротяться на 12%, а в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) — на 27%.

Надалі з відновленням економіки, пожвавленням попиту на робочу силу номінальні зарплати швидко зростатимуть і перевищать довоєнний рівень вже у 2023 році. Утім, з урахуванням інфляційних процесів реальні зарплати наприкінці 2024 року будуть усе ще нижчими за довоєнний рівень.

Згідно з оперативними опитуваннями НБУ, підприємства намагалися виплачувати зарплату, а окремі з них робили додаткові виплати або надавали матеріальну допомогу, навіть якщо діяльність підприємства була зупинена.

«Однак із продовженням бойових дій підприємства частіше звільняють персонал та переважно не в змозі сплачувати довоєнну зарплату. Серед великих компаній, особливо міжнародних, переважають ті, хто виплачував зарплату повністю. Утім, навіть ці компанії оптимізують видатки на персонал. Серед МСБ стійкості менше, тож звільнень та зниження зарплат більше», — зазначили НБУ.

За даними НБУ, значне перевищення пропозиції над попитом на ринку праці зумовлює зниження й очікуваних зарплат, незважаючи на пришвидшення інфляції. За різними опитуваннями, падіння зарплат у приватному секторі в травні становило від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом.

Довідка Finance.ua:

у січні 2022 року Національний банк України (НБУ) прогнозував зростання номінальної заробітної плати у 2022 році на 15,2%. НБУ очікував, що реальна зарплата (з урахування інфляції) зросте на 6,1%;

найбільше падіння середньої зарплати відчули представники сфери видобуток сировини. У липні у вакансіях у цій сфері пропонували в середньому 15 800 грн на відміну від червня, коли середня щомісячна компенсація становила 25 300 грн. Отже, середня зарплата у сфері видобуток сировини в середині літа знизилася на 37,5%;

перелік професій з найвищими зарплатами залишається незмінним. Найбільші оклади — у сфері інформаційних технологій. В середньому ІТ-спеціалісти щомісяця мають 76 000 грн;

трохи підвищилися зарплати, які пропонують кандидатам на посади у вищому менеджменті. Середня заробітна плата, яку у липні пропонують керівникам, становить 52 600 грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.