Що робити, якщо працівник не згоден призупиняти дію трудового договору — поради Держпраці — Finance.ua

Що робити, якщо працівник не згоден призупиняти дію трудового договору — поради Держпраці Вчора 09:16 — Особисті фінанси

Що робити, якщо працівник не згоден призупиняти дію трудового договору — поради Держпраці

У Держпраці пояснили , що робити працівникам, якщо вони не згодні з наказом роботодавця про призупинення трудового договору.

За даними експертів, призупинення дії трудового договору може здійснюватися за ініціативи однієї із сторін на строк не більше ніж період дії воєнного стану.

Якщо ж роботодавець прийняв рішення скасувати призупинення дії трудового договору до припинення або скасування воєнного стану, він повинен за 10 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи.

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У разі незгоди працівника (працівників) із наказом (розпорядженням) роботодавця про призупинення дії трудового договору працівником або профспілкою за дорученням працівника (працівників) відповідний наказ (розпорядження) може бути оскаржений до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або його територіального органу, який, вивчивши зміст наказу (розпорядження) та підстави для його видання, за погодженням з військовою адміністрацією може внести роботодавцеві припис про скасування відповідного наказу (розпорядження) або про усунення порушення законодавства про працю іншим шляхом, що є обов’язковим до виконання роботодавцем протягом 14 календарних днів з дня отримання такого припису.

Довідка Finance.ua:

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щодо простою держпідприємства — керівник самостійно визначає розмір оплати часу простою, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу).

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