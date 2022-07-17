Чи дає період відпустки без збереження зарплати під час воєнного стану право на щорічну відпустку — Finance.ua
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Чи дає період відпустки без збереження зарплати під час воєнного стану право на щорічну відпустку

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Чи дає період відпустки без збереження зарплати під час воєнного стану право на щорічну відпустку
Чи дає період відпустки без збереження зарплати під час воєнного стану право на щорічну відпустку
У Головному управлінні Держпраці у Київській області розповіли, що період відпустки без збереження заробітної плати під час воєнного стану дає право на щорічну відпустку.
«Статтею 9 Закону України «Про відпустки» передбачено, що до стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку, зараховуються, зокрема, час, коли:
  • працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада);
  • такому працівнику не виплачувалася заробітна плата у зв’язку з перебуванням у відпустці без збереження заробітної плати, передбаченої статтями 25, 26 Закону України «Про відпустки».
Тривалість відпусток без збереження заробітної плати, які надаються за угодою сторін відповідно до статті 26 Закону України «Про відпустки», обмежена 15 календарними днями на рік.
Разом з тим, особливості трудових відносин у період воєнного стану, не передбачені іншими актами трудового законодавства, визначені Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
Зокрема, статтею 12 цього Закону передбачено, що протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону про відпустки.
Таким чином, працівник може брати основну відпустку, навіть якщо роботодавець відправляв його у відпустку без збереження зарплати упродовж дії воєнного стану.
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За матеріалами:
Finance.ua
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