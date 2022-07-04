Оплата дерслужбовцям під час простою — поширені питання — Finance.ua
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Оплата дерслужбовцям під час простою — поширені питання

Казна та Політика
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Оплата праці на період простою здійснюється з урахуванням статті 113 Кодексу законів про працю України та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року № 221 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану».
Про це повідомили в Національному агенстві з питань державної служби.
Тобто, керівник самостійно визначає розмір оплати часу простою, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу).
  • Чи виплачуються під час простою надбавки за ранг та вислугу років?
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року № 221 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану» керівник може самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові посадового окладу.
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Тобто за рішенням керівника під час оголошення простою заробітна плата може включати надбавки за ранг та вислугу років.
  • Чи можна виплачувати працівникам установи, в якій оголошено простій, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань?
Можна, оскільки трудові відносини не припинені, а матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань не є складовою заробітною платою, а є соціальною гарантією держави. Разом з тим така допомога може виплачуватись відповідно до рішення керівника. Порядок виплати такої допомоги унормовано постановою КМУ № 500.
  • Як проводиться оплата тимчасової непрацездатності на період простою?
Оплата тимчасової втрати працездатності державних службовців на період простою здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Оскільки трудові відносини фактично не припинено, державний службовець має право на допомогу у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
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За матеріалами:
Finance.ua
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