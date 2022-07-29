Долар і євро дорожчають: яка ситуація в обмінниках зараз — Finance.ua
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Долар і євро дорожчають: яка ситуація в обмінниках зараз

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Станом на 29 липня курс долара в деяких обмінниках столиці сягнув позначки 42 грн.
Продати американську валюту можна у середньому за курсом 41,60 грн/$, євро — 42,20 грн/€.
Купити долар на чорному ринку Києва можна приблизно за 42,50, а ось за євро вже доведеться віддати від 42,95 до 43,30 грн.
Долар і євро дорожчають: яка ситуація в обмінниках зараз
Долар і євро дорожчають: яка ситуація в обмінниках зараз
Якщо говорити про банки, то середні курси валют в касах банківських установ був такими:
  • долар США — 39,87 — 41,23 грн (курс на 28 липня — 39,4 — 40,5 грн);
  • євро — 40,18 — 41,83 грн.

Довідка Finance.ua:

  • зниження курсу долара з рівня 40 гривен на готівковому ринку може відбутися протягом найближчого тижня. Цьому сприятиме надлишок безготівкової валюти на міжбанку — так вважає економіст, фінансовий аналітик Віталій Шапран;
  • на думку експерта Євгена Дубогриза із CASE, після того як пропозиція валюти на готівковому ринку збільшиться, паніка вщухне, а гривня повернеться до значень «менше 40 грн/$» та наблизиться до офіційного курсу. Проте до кінця року долар, скоріше за все, далі дорожчатиме.

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За матеріалами:
Finance.ua
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