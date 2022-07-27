Долар росте до 40: аналітик спрогнозував, коли очікувати зниження курсу — Finance.ua

Долар росте до 40: аналітик спрогнозував, коли очікувати зниження курсу Вчора 14:00 — Валюта

Зниження курсу долара з рівня 40 гривен на готівковому ринку може відбутися протягом найближчого тижня. Цьому сприятиме надлишок безготівкової валюти на міжбанку.

Про це в коментарі сказав економіст, фінансовий аналітик Віталій Шапран.

«Нічого страшного не трапилось, з огляду на стан безготівкового ринку: там профіцит валюти, і думаю, за тиждень НБУ разом із банками подолає негативний тренд на готівковому ринку, розмір якого залишається невеликим», — сказав він.

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Як зазначив Шапран, НБУ, приймаючи рішення підвищити офіційний курс з 21 липня на 25%, невірно визначив курс у 36,6 гривень.

«Напередодні зміни офіційного фіксованого курсу очікування населення були в діапазоні 33-34 гривень за долар, тож девальвація до 36,6 на ринку була сприйнята як плановий крок в угоду фіскальній владі (Міністерству фінансів — ред.)», — сказав він.

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На його думку, «монетарна влада (НБУ — ред.) вирішила перестрахуватись, запустивши в дію рішення, які передбачали розвиток найгіршого сценарію в економіці, чого не сталось».

«Більше того, це відбулось як раз напередодні підписання зернової угоди і збільшення ймовірності відкриття портів. Те, що відбулось,на мою особисту думку є тактичним провалом регулятора. Знижувати офіційний курс потрібно було меншими темпами, крок по кроку реагуючи на негативи, якщо б такі відбувались», — додав Шапран.

Нагадаємо, в обмінних пунктах України 27 липня 2022 року, середній курс долара у продажу виріс майже до 40 гривень за долар. Таким чином, після рішення НБУ з 21 липня підвищити курс на 25% долар подорожчав приблизно на 3 гривні.

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