Девальвація гривні до долара продовжиться - прогноз експертів — Finance.ua

Девальвація гривні до долара продовжиться - прогноз експертів Вчора 08:05 — Валюта

Девальвація гривні до долара продовжиться - прогноз експертів

За останні кілька днів готівковий долар в Україні подорожчав ще на 10%. Нацбанк намагається захистити гривню від подальшого знецінення, тому дозволив банкам продавати більше готівкової валюти населенню. Додатково на ринок може потрапити близько $400 млн. Чи допоможе це зменшити девальваційний тиск на гривню?

27 липня курс долара на чорному ринку сягнув історичного максимуму у 40,7 грн/$. У банках долар коштує 39,9 грн/$. Востаннє позначку у 40 гривень за долар нацвалюта перетинала сім років тому — 25 лютого 2015-го.

Нова хвиля девальвації на роздрібному ринку розпочалася після того як НБУ підвищив офіційний курс відразу на 25% до 36,6 грн/$. З 21 липня, коли Нацбанк оголосив про це рішення, нацвалюта подешевшала на 3 грн або майже на 10%. Вже наступного дня курс продажу готівкового долара у банках сягав 38,8 грн/$, у небанківських обмінниках — 39,2 грн/$.

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За прогнозами Нацбанку та аналітиків після підвищення офіційного рівня курсові гойдалки мали б тривати кілька днів, допоки ринок не адаптується до нової реальності.

«Ринок ще певний час шукатиме нову точку рівноваги, думаю, це триватиме кілька днів», — казав 22 липня у ефірі KSE Live заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

готівкова девальвація не вщухла. Щоб збільшити пропозицію валютної готівки і зрештою послабити тиск на гривню, Нацбанк дозволив банкам ПротеЩоб збільшити пропозицію валютної готівки і зрештою послабити тиск на гривню, Нацбанк дозволив банкам продати 50% від купленої у громадян з 13 квітня безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.

24 лютого НБУ заборонив продаж безготівкової валюти населенню. З того часу громадяни продали валютних запасів у еквіваленті $1,2 млрд. З 13 квітня банки придбали у населення приблизно $800 млн. Відповідно, додаткова пропозиція на готівковому ринку наразі може скласти до $400 млн, зазначив директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін.

Доларів має вистачити

«Збільшити пропозицію валюти, стимулюючи населення купувати долар в банках, а не на сірому ринку — класичний крок, аби „збити“ тимчасові панічні настрої після підвищення офіційного курсу», — коментує експерт CASE Україна Євгеній Дубогриз. На йогу думку, нинішня паніка тимчасова і сама собою мала б вщухнути за тиждень-два.

Рішення Нацбанку розширити можливості банків з продажу готівки стало можливим завдяки тому, що у травні відновився імпорт готівкової валюти, зазначає фінансовий аналітик ICU Михайло Демків. З початку року банки завезли у країну $2,370 млрд. Понад 80% — у січні та лютому. «У березні-квітні імпорт готівкової валюти був зупинений через війну, — пояснює Демків. — Літаки цивільної авіації не літають, відповідно доставка припинилась».

Зараз валюта завозиться до України іншими шляхами: $72 млн у травні та $343 млн — у червні. Це значна сума, як для українського ринку, каже Демків. У липні імпорт може бути ще більшим. «Рішення регулятора дійсно допоможе збільшити пропозицію готівкової валюти й, можливо, знизить розрив між офіційним курсом та готівковим», — припускає Демків.

При цьому після перегляду офіційного курсу ситуація на міжбанку суттєво покращилась, зазначає директорка аналітичного департаменту Dragon Capital Олена Білан. За її даними на минулому тижні НБУ зменшив обсяги продажу валюти з резервів всього до $84 млн, хоча раніше продавав у середньому $500 млн-$1 млрд на тиждень.

На початку нинішнього тижня НБУ навіть почав купувати валюту у резерви. «Банки зможуть продавати валюту з накопичених раніше ресурсів, — говорить Білан. — Це сприятиме перетіканню валюти з безготівкового сегменту ринку на готівковий і укріпленню готівкового курсу».

Девальвація триватиме

Що відбуватиметься з курсом далі? Та до якого курсу готуватись населенню? Завдяки фіксації офіційного курсу на 36,6 грн/$, у банків може зʼявитися бажання заробити на різниці, продаючи готівкові долари на кілька гривень дорожче.

«Скоротивши „валютний туризм“ населення, є ризик замінити його „валютним туризмом“, але вже зі сторони банків», — каже Демків із ICU.

На думку Дубогриза із CASE, після того як пропозиція валюти на готівковому ринку збільшиться, паніка вщухне, а гривня повернеться до значень «менше 40 грн/$» та наблизиться до офіційного курсу.

Проте до кінця року долар, скоріше за все, далі дорожчатиме. На курс впливають фундаментальні фактори, так чи інакше повʼязані з війною: зростаючий дефіцит бюджета, подальша емісія гривні та зменшення міжнародних резервів.

Також збергіається високий попит на долар на глобальному рівні: інвестори масово переводять гроші саме у доларові активи. Динаміка курсу також залежатиме від обсягів міжнародної фінансової допомоги. «Якщо її буде менше, ніж 5-6 млрд на місяць, то повільна девальвація триватиме, — говорить Дубогриз. — Поки що це базовий сценарій».

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