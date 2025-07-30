День фінансів: Дія. Картка, контракт для операторів дронів, економічний ефект від діяльності НАБУ і САП — Finance.ua

День фінансів: Дія. Картка, контракт для операторів дронів, економічний ефект від діяльності НАБУ і САП
В середу, 29 липня, Уряд запустив контракт для операторів дронів у межах програми «18−24» та офіційно затвердив Дія.Картку.
Дія.Картка.
У середу, 30 липня, Кабінет міністрів затвердив Дія. Картку для державних виплат. Це цифровий банківський продукт, який стане єдиною платформою отримання всіх державних виплат.
Контракт для операторів дронів.
Кабінет міністрів розширює програму «Контракт 18−24», запустивши окремий напрямок для операторів дронів, які проходитимуть службу у Збройних силах України, Національній гвардії та Держприкордонслужбі.
Закон, що сприятиме спільному виробництву зброї.
Зеленський підписав євроінтеграційний законопроєкт № 7508, який запроваджує низку інструментів для спрощення роботи механізму державно-приватного партнерства (ДПП), і впроваджує можливість створювати спільні оборонні проєкти між державними й приватними оборонними компаніями.
Економічний ефект від діяльності НАБУ і САП.
Діяльність НАБУ і САП насамперед спрямована на розслідування корупційних злочинів та притягнення винних до відповідальності. Однак це також дає державні відчутний економічний результат.
ПриватБанк виграв суд.
ПриватБанк у середу, 30 липня, здобув перемогу в багатомільярдному довготривалому судовому процесі проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
- Водночас компенсація ПриватБанку може перевищити $2 млрд.
Яким ФОП треба подати статистичну звітність.
Більшість фізичних осіб-підприємців (ФОП) не залучені до державних статистичних спостережень і, відповідно, не подають звітність. Але, як пише Держстат, якщо ФОП здійснює окремі види діяльності та отримав відповідну форму в «Кабінеті респондента» або повідомлення від органів державної статистики, то це означає, що цей ФОП включено до переліку респондентів і звітність потрібно подати у визначений строк.
Що відбувається з ІТ-ФОПами.
Кількість ліквідацій ІТ-ФОПів зростала, проте стабільно реєструвалися нові. Саме такими були ключові особливості ринку ІТ-ФОПів у першому півріччі 2025 року.
Кого зараз шукають для роботи з ШІ.
Штучний інтелект уже змінює бізнес, медицину, освіту, фінанси та інші галузі. Разом із цим стрімко зростає попит на фахівців, які здатні створювати, впроваджувати й розвивати AI-рішення.
Житло в кредит.
У травні 2025 року банки в Україні видали 599 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн. Середній відсоток на іпотеку збільшився.
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