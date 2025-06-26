День фінансів: державний борг, зміни до закону про бухгалтерський облік та контролю за діяльністю банків — Finance.ua

День фінансів: державний борг, зміни до закону про бухгалтерський облік та контролю за діяльністю банків Сьогодні 17:35

У четвер, 26 червня, стало відомо, що відбувалося з економікою у червні та що змінилось в контролі за діяльністю банків.

Державний борг України зріс на мільярд доларів.

За травень Україна збільшила держборг на 1 млрд дол. Так, станом на 31 травня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 515,21млрд грн, або 180,97млрд дол. США. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Що відбувалося з економікою у червні.

У червні макроекономічна ситуація в Україні залишалась відносно стабільною. Національний банк не змінював облікову ставку, курс гривні зберігав помірну стабільність, а промисловість демонструвала ознаки відновлення попри втрати через війну. Про це свідчить Місячний Економічний Моніторинг України за червень 2025 року від Інституту економічних досліджень.

Нові санкції проти громадян та компаній рф.

Австралія запровадила нові санкції проти громадян та компаній росії. У списку 37 осіб та 7 організацій.

Також Україна і Рада Європи уклали угоду про створення спецтрибуналу для росії.

Зміни контролю за діяльністю банків.

Національний банк уніс зміни до системи контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу. Регулятор уточнив та доповнив вимоги до організації та порядку проведення НБУ планових і позапланових виїзних перевірок банків з питань готівкового обігу.

Зміни до Закону про бухгалтерський облік.

Кабінет Міністрів України схвалив проект змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Головна новація — запровадження обов’язкової звітності зі сталого розвитку для окремих категорій підприємств, що є важливим кроком до євроінтеграції* та підвищення прозорості бізнесу. Також податкова отримала перші CbC-звіти від іноземних юрисдикцій — що треба знати тут.

ОВДП через Приват24.

ПриватБанк запустив цілодобовий режим роботи інвестиційного майданчика в веб версії Приват24. Відтепер клієнти банку можуть цілодобово купувати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на сайті Приват24.

40% українців не зберігають гроші в банках.

Як показало дослідження , 29% українців зберігають у банках значну частину своїх заощаджень: 13% — половину коштів, 16% — навіть більше. Ще 32% тримають у банках лише незначну частину грошей.

Топ-3 професії, які обрають жінки в «чоловічих» галузях.

Роботодавці отримують можливість підготувати фахівчинь для галузей із дефіцитом кадрів. До топ-5 регіонів за кількістю залучених роботодавців увійшли Житомирська, Рівненська, Дніпропетровська, Івано-Франківська та Волинська області.

швидка імміграція проблеми на ринку праці України. Також стало відомо , чи вирішитьпроблеми на ринку праці України.

Водночас більшість безробітних в Україні погоджуються на зарплату, меншу ніж 20 тисяч гривень.

Соціальні виплати з липня.

З 1 липня соцвиплати в Україні адмініструватиме Пенсійний фонд. Через це діятимуть певні нововведення, що мають спростити подання заявок на соцдопомогу та пришвидшити виплати.

Вартість транспортної картки.

З 1 липня 2025 року у столиці змінюється вартість карт для оплати проїзду в міському транспорті. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Звичайна синя транспортна карта коштуватиме 96 гривень.

🚘 До речі, Finance.ua розповідає у новій статті, на що варто звернути увагу під час вибору автомобіля для родини, чому загалом такий тип транспортного засобу є важливим та що може запропонувати ринок України.

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