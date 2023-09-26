День фінансів: депозитний ринок, актуальні вакансії, державний борг — Finance.ua

День фінансів: депозитний ринок, актуальні вакансії, державний борг Сьогодні 17:50

У вівторок, 26 вересня, шукали відповіді на такі питання:

Що буде на депозитному ринку до кінця 2023 року. До кінця року найпопулярнішими будуть До кінця року найпопулярнішими будуть гривневі депозити з терміном розміщення від 3 до 6 місяців. А у найближчий місяць дві третіх запустять нові депозитні продукти за зниженими ставками.

Коли українцям чекати на зростання курсу долара. На готівковому ринку відбуваються курсові На готівковому ринку відбуваються курсові гойдалки . Деякі експерти пов’язують це з лібералізацією валюти, і інші додають, що таке динамічне здорожчання долара певний час підтримував панічний попит.

Державний борг України зріс до $134 млрд. Загальна сума державного та гарантованого державою боргу в серпні 2023 року Загальна сума державного та гарантованого державою боргу в серпні 2023 року зросла на $1,01 млрд — до $133,93 млрд в доларову еквіваленті. Це зростання на 0,76% за місяць та на 20,17% з початку 2023 року.

Чи може дитина бути власником квартири. Щоб заздалегідь забезпечити житлом чи уникнути поділу майна у разі розлучення, часто нерухомість оформляють на дитину. Дитина і справді може бути власником нерухомого майна. А такі Щоб заздалегідь забезпечити житлом чи уникнути поділу майна у разі розлучення, часто нерухомість оформляють на дитину. Дитина і справді може бути власником нерухомого майна. А такі процедури за участі неповнолітніх в Україні строго контролюють органи опіки та піклування.

Захищеним категоріям українців заборонять відключати електроенергію за борги. Мінсоцполітики підготувало проєкт Порядку застосування спеціальних додаткових заходів захисту для категорій вразливих споживачів електричної енергії. Вимикати світло за борги взимку буде заборонено. Про це Мінсоцполітики підготувало проєкт Порядку застосування спеціальних додаткових заходів захисту для категорій вразливих споживачів електричної енергії. Вимикати світло за борги взимку буде заборонено. Про це йдеться у проєкті постанови Кабміну, розміщеному для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Найкращі європейські країни для тих, хто хоче менше працювати. За оцінками За оцінками Євростату , жителі Європи працюють в середньому 37,5 годин на тиждень, однак у деяких країн показник робочих годин значно менший. Дізнайтеся детальніше, в які країни краще переїжджати, щоб мати менше робочих годин на тиждень.

Чи вираховують з зарплат військових податок з доходів фізосіб. У військовослужбовців не . У військовослужбовців не зменшуються нарахування через сплату податку. Тобто вони отримують своє грошове забезпечення у повному обсязі. Цей механізм описаний в ряді статей Податкового кодексу України.

Які вакансії є зараз актуальними на ринку праці. Найбільший попит на ринку праці України, як і до війни, Найбільший попит на ринку праці України, як і до війни, зберігається на кваліфікованих представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі. Поступово зростає й рівень оплати праці за відповідними вакансіями, що пропонуються роботодавцями.

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