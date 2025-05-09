Чи буде Україна в НАТО: Стефанішина нагадала про незворотне рішення, ухвалене союзниками — Finance.ua
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Чи буде Україна в НАТО: Стефанішина нагадала про незворотне рішення, ухвалене союзниками

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Чи буде Україна в НАТО: Стефанішина нагадала про незворотне рішення, ухвалене союзниками
Чи буде Україна в НАТО: Стефанішина нагадала про незворотне рішення, ухвалене союзниками
Рішення щодо незворотності шляху України до НАТО було ухвалено союзниками, питання в тому — коли відбудеться повернення до дискусії, вважає віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.
Про це вона заявила під час 17-го щорічного Київського безпекового форуму під назвою «UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора», організованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».
«Говорячи про членство України в НАТО, ви не почуєте від нас ні „так“, ні „ні“, ні будь-яких інших меседжів. Тому що в липні 2024 року всі союзники НАТО, включаючи Сполучені Штати, країни ЄC… — визнали, що альтернативи членству України в НАТО немає. Це рішення ухвалене консенсусом, воно опубліковане, є офіційним документом НАТО. Ця формула звучить: „Членство України в НАТО є незворотнім“. Щоб змінити це, вам потрібно досягти консенсусу з цього питання», — підкреслила віцепрем’єрка.
За її словами, Україна вважає, що «настане момент в історії, коли ми ще маємо визначитись стосовно того, коли воно (рішення щодо НАТО. — Ред.) буде ухвалено, в який спосіб, і якими будуть гарантії безпеки для України».
«Але ми вважаємо, що це рішення ухвалено союзниками, а зараз питання того, коли ми повернемося до цієї дискусії», — додала Ольга Стефанішина.
Київський безпековий форум, заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», — це платформа для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.
За матеріалами:
НВ
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