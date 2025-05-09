путін не припинить війну, навіть якщо захоче: в ОП пояснили, як має діяти Україна — Finance.ua
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путін не припинить війну, навіть якщо захоче: в ОП пояснили, як має діяти Україна

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путін не припинить війну, навіть якщо захоче: в ОП пояснили, як має діяти Україна
путін не припинить війну, навіть якщо захоче: в ОП пояснили, як має діяти Україна
Надії на те, що путін погодиться добровільно припинити вторгнення в Україну в результаті мирних переговорів, є «великою ілюзією», оскільки «з росією неможливо вести раціональні переговори».
Таку думку радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висловив в інтерв’ю The Times.
Він упевнений, що росія «не може, не хоче і не буде» припиняти бойові дії в Україні, якщо її не змусять до цього економічні санкції та удари по її військовій інфраструктурі.
«Усі розмови про те, як можна вести переговори з росією і домовлятися про щось прагматично і раціонально, — це всього лише ілюзія, одна велика ілюзія», — підкреслив Подоляк.
Він також сказав, що путін тепер не зможе скасувати своє вторгнення, навіть якщо захоче, тому що Кремль повністю перебудував економіку росії навколо війни, і Москва, імовірно, зіткнеться з «повстанням», якщо спробує це зробити.
«Військово-промисловий комплекс у росії сьогодні є єдиним розвиненим сектором економіки, і безліч людей заробляють на війні, або безпосередньо, або обслуговуючи війну на підприємствах тощо. Перенаправити все це буде нікуди… Якби путін зупинив війну зараз, без примусу, то це викликало б повстання. Людям ніде було б заробляти такі великі гроші, а також нікуди було б виплеснути свою ненависть. росія не може, принаймні добровільно, вийти з цієї війни зараз», — упевнений він.
Водночас, на його переконання, на Україну не обов’язково чекає вічна війна, і росію можна змусити відступити.
За матеріалами:
УНІАН
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