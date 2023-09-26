Найкращі європейські країни для тих, хто хоче менше працювати — Finance.ua

Найкращі європейські країни для тих, хто хоче менше працювати Сьогодні 10:01 — Особисті фінанси

Найкращі європейські країни для тих, хто хоче менше працювати

За оцінками Євростату, жителі Європи працюють в середньому 37,5 годин на тиждень, однак у деяких країн показник робочих годин значно менший. Дізнайтеся детальніше, в які країни краще переїжджати, щоб мати менше робочих годин на тиждень.

Які країни для переїзду чи заробітків краще обирати тим, хто бажає працювати менше годин на тиждень — далі у матеріалі.

В які країнах Європи працюють найменше?

Відповідно до дослідження Євростату, у топ-10 країн з найменшою кількістю робочих годин на тиждень увійшли:

1. У Нідерландах зафіксовано найкоротші робочі тижні. У середньому, робітники працюють 33,2 години.

2. Німеччина посідає друге місце з показником у 35,3 години на тиждень.

3. Всього на 10 хвилин більше в Данії — 35,4 години на тиждень.

4. Норвегія є четвертою країною за тривалістю робочого часу з показником у 35,5 годин на тиждень.

5. Австрія та Швейцарія ділять п’яте місце, адже тут працюють 36 годин на тиждень.

6. Фінляндія — 36,2 години.

7. Бельгія та Ірландія — 36,9 години.

8. Франція — 37,4 години.

9. Іспанія — 37,8 години.

10. Естонія — 38 годин.

Серед країн, які не увійшли до десятки лідерів: Люксембург (38,1 години), Латвія та Ісландія (по 39), Литва (39,2), Словенія, Хорватія, Угорщина та Словаччина (по 39,6), Чехія (39,8), Португалія (39,9), Польща, Румунія, Болгарія (по 40,2).

Найвищий показник тривалості робочого тижня зафіксований у Греції - тут робітники працюють 41 годину на тиждень. Водночас, якщо брати до уваги й країни за межами ЄС — то перше місце з кінця посіла б Сербія, оскільки тут у середньому працюють 43,3 години на тиждень.

Довідка Finance.ua:

Найбільший відсоток опитаних (35%) Personnel Service українців декларує в Польщі заробіток у межах 3−4 тис. злотих нетто, тобто після вирахування всіх податків і соціальних внесків.

Від 4 до 5 тис. злотих нетто на місяць заробляють 17% респондентів. Заробітки 8% коливаються в межах 5−6 тис. злотих. Понад 6 тис. злотих нетто на місяць заробляють 2% українців у Польщі.

Мінімальна зарплата в Німеччині з 1 жовтня 2022 року складає 12 євро за годину або ж 2 тис. євро на місяць брутто, тобто до сплати податків.

Зарплата в Чехії залежить від регіону та сфери діяльності. Середня винагорода коливається в межах 18−35 тис. крон на місяць. У гривнях станом на 19 квітня це від 31 тис. грн до 60 тис. грн.

Зарплати в Іспанії в середньому коливаються від 1,1 тис. євро до 2,5 тис. євро. Найбільше готові платити працівникам на винних складах — зарплати тут доходять до 4 тис. євро.

uamedia За матеріалами:

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