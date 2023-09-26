Чи вираховують з зарплат військових податок з доходів фізосіб: відповідь Мінфіну — Finance.ua

Чи вираховують з зарплат військових податок з доходів фізосіб: відповідь Мінфіну Сьогодні 09:05 — Казна та Політика

Чи вираховують з зарплат військових податок з доходів фізосіб: відповідь Мінфіну

У військовослужбовців не зменшуються нарахування через сплату податку. Тобто вони отримують своє грошове забезпечення у повному обсязі. Цей механізм описаний в ряді статей Податкового кодексу України.

спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян. Надходження від ПДФО розподіляються у пропорції: Як зазначили у Міністерстві фінансів України, відповідно до пункту 168.5. статті 168 Податкового кодексу України, суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими, особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, а також визначених законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» членами сім'ї, батьками, утриманцями загиблого (померлого) військовослужбовця, у зв’язку з виконанням обов’язків під час проходження служби,. Надходження від ПДФО розподіляються у пропорції:

79% (місцеві бюджети),

21% (держбюджет).

Інфографіка: Мінфін

Рішення тимчасово перенаправити отриманий ресурс від військового ПДФО на розвиток ОПК в цілому та купівлю дронів з одночасним відшкодуванням такої суми військовим та створенням ряду компенсаторів для вирівнювання бюджетних диспропорцій на рівні громад, дозволить не розпорошувати бюджетні кошти на непріоритетні під час війни речі. При цьому місцеві бюджети в жодному разі не залишаться недофінансовані.

Ресурс місцевих бюджетів на 2024 рік формуватиметься шляхом надходження ПДФО (орієнтовно 237 мільярда гривень), базової дотації (21,1 мільярда гривень) та додаткової дотації (33,4 мільярда гривень). Сумарно це складає більше ніж 290 мільярдів гривень. Це на 75 мільярдів гривень більше від ресурсу 2021 року, коли військовий ПДФО в структурі місцевих бюджетів був трохи більше ніж 6%.

Додаткова дотація дасть можливість надати підтримку громадам, в яких зменшується надходження до бюджетів. У переважній більшості це може стосуватись тимчасово окупованих громад або на яких ведуться/велися бойові дії. Такі місцеві бюджети і у 2023 році отримують додаткову дотацію за результатами виконання бюджетів.

На сьогодні між місцевими бюджетами розподілено 14,7 мільярда гривень, з них для тимчасово захоплених та на яких ведуться/велися бойові дії - 9,8 мільярда гривень. Навіть зараз за умови суттєвих залишків на рахунках місцевих органів влади (станом на 1 вересня 2023 року — 201,8 мільярда гривень) у серпні 2023 року Мінфін, згідно з бюджетним законодавством, забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 16,6 мільярда гривень, що становить 88,8% від передбачених розписом асигнувань.

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