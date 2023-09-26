Що буде на депозитному ринку до кінця 2023 року — прогноз банкіра Сьогодні 13:04 — Кредит&Депозит

Що буде на депозитному ринку до кінця 2023 року — прогноз банкіра

До кінця 2023 року найпопулярнішими будуть гривневі депозити з терміном розміщення від 3 до 6 місяців. А у найближчий місяць дві третіх запустять нові депозитні продукти за зниженими ставками.

Про це пише 24 канал.

Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв розповів, що середні ставки за вкладами терміном від 3 до 6 місяців складуть 15%, а ставки від 9 місяців до 1 року орієнтовно будуть на позначці 14 — 15% річних. Проте зниження ставок, ще не означає скорочення прибутку, який може становити до 4 — 5% на вклади з розміщенням від 3 до 6 місяців, та до 5% на вклади до 1 року.

«Економічна кон’юнктура в Україні зараз є досить сприятливою. Зокрема це стосується розвитку всіх сфер економіки, що дало змогу НБУ суттєво покращити макропрогноз, згідно з яким зростання ВВП у 2023 році може перевищити 3%. Крім того, для збереження та примноження наявних коштів для громадян дуже важливим є суттєве сповільнення інфляції до 8,6% у річному вимірі. А системна і тривала макрофінансова підтримка України фактично „цементує“ державний бюджет. Іншими словами, ризики, що вкладені кошти „проковтне“ інфляція, наразі мінімальні», — заявив банкір.

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Очікується, що у найближчі місяці дохідність депозитів продовжить знижуватись, що спонукатиме громадян відкривати вклади саме зараз — поки ставки максимально привабливі.

Він нагадав, що у грудні може знову зменшитися розмір облікової ставки ще на 2 — 3 відсоткові пункти (до 18 — 17%). Тому найактивнішими місяцями можуть стати жовтень та листопад.

Що буде з валютними депозитами

Пік популярності валютних прогнозів припав на серпень, тому надалі триватимуть більш інертні тенденції.

«З травня близько 30 — 35% комерційних банків реанімувало власні валютні депозитні програми, миттєво збільшивши їхню дохідність з 0,1% до майже 1,8 — 2%. Тобто, у громадян, що мали заощадження в іноземній валюті, з’явилася реальна можливість отримати з них цілком прийнятний пасивний прибуток. І до початку осені на ринку спостерігалася активність вкладників: в загальній структурі депозитів валютні вклади зросли з 2 — 5% до 15 — 18%», — пояснив Замотаєв.

Згідно з його інформацією, на початку вересня максимальна дохідність за річними вкладами у доларах становить 3,3 — 3,5% (середній розмір дохідності не перевищує 2,5%), а максимальна дохідність аналогічних єврових депозитів — 2,3 — 2,5% (середня дохідність на рівні 2%).

«Власне можна констатувати, що дохідність валютних депозитів вже досягла своєї „стелі“ і подальше збільшення ставок може бути лише ситуативним (точковим) з певними додатковими умовами для клієнта. Таким чином, у четвертому кварталі саме гривневі вклади стануть більш прибутковими для громадян», — сказав банкір.

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