День фінансів: дефіцит бюджету в 10 млрд дол та рекордні 31% ВВП на оборону
В понеділок, 15 вересня, стало відомо, який дефіцит бюджету на натспний рік та скільки треба працювати в різних країнах, щоб заробити на новий iPhone.
Найвищий показник у світі.
Україна витрачає 31% свого ВВП на оборону, що є найвищим показником у світі. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, рік тому 1 день війни коштував українському бюджету $140 млн, зараз війна коштує $172 млн кожного дня. Водночас минулого року росія витратила $150 млрд на війну з Україною.
Дефіцит бюджету в 10 млрд дол.
Україна отримає значну допомогу від партнерів, але поки що цього не вистачає. На 2026 рік прогнозується дефіцит бюджету в 10 млрд доларів. Про це сказав голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев.
- Роксолана Підласа розповіла, які внески буде робити Україна до ЄС після вступу.
Бета-версія нового мобільного застосунку.
«Укрпошта» запустила новий застосунок. Бета-версія вже доступна для завантаження в App Store і Google Play. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
- Чи створить Укрпошта свій банк: що кажуть у НБУ.
Чого очікувати від курсу цього тижня.
Офіційний курс долара протягом 8−12 вересня залишався стабільним, з невеликим загальним ослабленням гривні. Коливання були технічні, без ознак різкого тренду. Найбільш помітне укріплення гривні — на 0,3% сталося в середу, але далі курс повернувся до початкового діапазону.
До вашої уваги також прогноз курсу валют на тиждень від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва.
Заробити на новий iPhone.
Аналітики Tenscope порахували, скільки днів потрібно буде працювати в різних країнах, щоб заробити на новий iPhone 17 Pro на 265 ГБ. Найскладніше жителям Індії — там потрібно пропрацювати і відкладати на новий Айфон 160 днів.
«Клубу білого бізнесу».
Велика частина компаній не потрапляє до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званий «клуб білого бізнесу») від Державної податкової служби через порушення строків подання звітності.
5 нових рапортів та довідник Армія ID.
П’ять нових електронних рапортів з’явилося в мобільному застосунку для військовослужбовців «Армія+» та з’явився довідник Армія ID. Про це повідомляє Міністерство оборони України у понеділок.
Нова схема використання російських активів.
Європейська комісія розглядає можливість спрямування мільярдів євро заморожених російських активів на підтримку України у вигляді репараційних кредитів, забезпечених борговими розписками ЄС.
