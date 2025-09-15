День фінансів: дефіцит бюджету в 10 млрд дол та рекордні 31% ВВП на оборону Сьогодні 17:35

В понеділок, 15 вересня, стало відомо, який дефіцит бюджету на натспний рік та скільки треба працювати в різних країнах, щоб заробити на новий iPhone.

Найвищий показник у світі.

Україна витрачає 31% свого ВВП на оборону, що є найвищим показником у світі. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, рік тому 1 день війни коштував українському бюджету $140 млн, зараз війна коштує $172 млн кожного дня. Водночас минулого року росія витратила $150 млрд на війну з Україною.

Дефіцит бюджету в 10 млрд дол.

Україна отримає значну допомогу від партнерів, але поки що цього не вистачає. На 2026 рік прогнозується дефіцит бюджету в 10 млрд доларів. Про це сказав голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев.

Роксолана Підласа розповіла, які внески буде робити Україна до ЄС після вступу.

Бета-версія нового мобільного застосунку.

«Укрпошта» запустила новий застосунок. Бета-версія вже доступна для завантаження в App Store і Google Play. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Чи створить Укрпошта свій банк: що кажуть у НБУ.

Чого очікувати від курсу цього тижня.

Офіційний курс долара протягом 8−12 вересня залишався стабільним, з невеликим загальним ослабленням гривні. Коливання були технічні, без ознак різкого тренду. Найбільш помітне укріплення гривні — на 0,3% сталося в середу, але далі курс повернувся до початкового діапазону.

До вашої уваги також прогноз курсу валют на тиждень від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва.

Заробити на новий iPhone.

Аналітики Tenscope порахували , скільки днів потрібно буде працювати в різних країнах, щоб заробити на новий iPhone 17 Pro на 265 ГБ. Найскладніше жителям Індії — там потрібно пропрацювати і відкладати на новий Айфон 160 днів.

«Клубу білого бізнесу».

Велика частина компаній не потрапляє до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званий «клуб білого бізнесу») від Державної податкової служби через порушення строків подання звітності.

5 нових рапортів та довідник Армія ID.

П’ять нових електронних рапортів з’явилося в мобільному застосунку для військовослужбовців «Армія+» та з’явився довідник Армія ID. Про це повідомляє Міністерство оборони України у понеділок.

Нова схема використання російських активів.

Європейська комісія розглядає можливість спрямування мільярдів євро заморожених російських активів на підтримку України у вигляді репараційних кредитів, забезпечених борговими розписками ЄС.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.