0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

МВС змінили питання до теоретичного іспиту з водіння

Особисті фінанси
34
МВС змінили питання до теоретичного іспиту з водіння
МВС змінили питання до теоретичного іспиту з водіння
Кожен, хто планує стати водієм, має скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Підготуватися можна як самостійно, так і в автошколі.
Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, з 12 вересня оновлено тестові питання для складання теоретичного іспиту.
«Внесені зміни затверджені наказом Головного сервісного центру МВС і відповідають актуальним правилам дорожнього руху. Наприклад, оновлення стосуються дорожніх знаків і дорожньої розмітки, основ безпечного водіння та інших положень, врахованих у тестах», — сказано в повідомленні.

Які питання змінили

Завдяки відкритому банку екзаменаційних питань і зверненням громадян внесено зміни до низки завдань.
Зокрема, у розділі 33 «Дорожні знаки» оновлено:
  • питання № 206 про знак, що попереджає про ділянку концентрації ДТП;
  • питання № 207 про значення зображеного дорожнього знака.
МВС змінили питання до теоретичного іспиту з водіння
У розділі 34 «Дорожня розмітка» зміни відповідають Постанові КМУ № 364 від 1 квітня 2025 року. Оновлено, зокрема, питання № 9, № 10 і № 13, які стосуються позначення розміткою «А» та руху транспорту смугою з такою розміткою.
У розділі 35 «Основи безпечного водіння» змінено питання № 87 щодо впливу використання кондиціонера на роботу автомобіля.
МВС змінили питання до теоретичного іспиту з водіння

Як скласти іспит

Теоретичний іспит містить 20 запитань, на які відводиться 20 хвилин. Допускається не більше двох помилок.
Структура іспиту:
  • 10 питань з правил дорожнього руху;
  • 4 — з основ безпеки;
  • 4 — з будови та експлуатації авто відповідної категорії;
  • 2 — з надання домедичної допомоги.
Кількість спроб необмежена. Наступний іспит можна складати не раніше ніж через 10 днів.

Де знайти оновлені питання

З усіма оновленими тестами та варіантами відповідей можна ознайомитися на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС. Там також діє форма для подання пропозицій до банку питань.
Нагадаємо, в Україні оновили систему електронного запису до сервісних центрів МВС. Зміни торкнулися графіка запису, порядку реєстрації, лімітів для фізичних та юридичних осіб, а також обмежень для складання іспитів. Тепер щодня о 06:00 система відкриває доступ до нової дати — 21-го дня від поточної. Тобто щоранку з’являється ще один день для запису.
Наявність посвідчення водія не є обов’язковою умовою для набуття права власності на транспортний засіб. Тобто особа, яка не має водійського посвідчення, може придбати автомобіль, мотоцикл чи вантажівку, зареєструвати в сервісному центрі МВС та отримати відповідне свідоцтво.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems