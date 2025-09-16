МВС змінили питання до теоретичного іспиту з водіння Сьогодні 06:03 — Особисті фінанси

МВС змінили питання до теоретичного іспиту з водіння

Кожен, хто планує стати водієм, має скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Підготуватися можна як самостійно, так і в автошколі.

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, з 12 вересня оновлено тестові питання для складання теоретичного іспиту.

«Внесені зміни затверджені наказом Головного сервісного центру МВС і відповідають актуальним правилам дорожнього руху. Наприклад, оновлення стосуються дорожніх знаків і дорожньої розмітки, основ безпечного водіння та інших положень, врахованих у тестах», — сказано в повідомленні.

Які питання змінили

Завдяки відкритому банку екзаменаційних питань і зверненням громадян внесено зміни до низки завдань.

Зокрема, у розділі 33 «Дорожні знаки» оновлено:

питання № 206 про знак, що попереджає про ділянку концентрації ДТП;

питання № 207 про значення зображеного дорожнього знака.

У розділі 34 «Дорожня розмітка» зміни відповідають Постанові КМУ № 364 від 1 квітня 2025 року. Оновлено, зокрема, питання № 9, № 10 і № 13, які стосуються позначення розміткою «А» та руху транспорту смугою з такою розміткою.

У розділі 35 «Основи безпечного водіння» змінено питання № 87 щодо впливу використання кондиціонера на роботу автомобіля.

Як скласти іспит

Теоретичний іспит містить 20 запитань, на які відводиться 20 хвилин. Допускається не більше двох помилок.

Структура іспиту:

10 питань з правил дорожнього руху;

4 — з основ безпеки;

4 — з будови та експлуатації авто відповідної категорії;

2 — з надання домедичної допомоги.

Кількість спроб необмежена. Наступний іспит можна складати не раніше ніж через 10 днів.

Де знайти оновлені питання

З усіма оновленими тестами та варіантами відповідей можна ознайомитися на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС. Там також діє форма для подання пропозицій до банку питань.

Нагадаємо, в Україні оновили систему електронного запису до сервісних центрів МВС. Зміни торкнулися графіка запису, порядку реєстрації, лімітів для фізичних та юридичних осіб, а також обмежень для складання іспитів. Тепер щодня о 06:00 система відкриває доступ до нової дати — 21-го дня від поточної. Тобто щоранку з’являється ще один день для запису.

Наявність посвідчення водія не є обов’язковою умовою для набуття права власності на транспортний засіб. Тобто особа, яка не має водійського посвідчення, може придбати автомобіль, мотоцикл чи вантажівку, зареєструвати в сервісному центрі МВС та отримати відповідне свідоцтво.

