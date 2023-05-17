День фінансів: де відкрити рахунок для ФОП, оцінка стійкості банків, 7 високооплачуваних вакансій — Finance.ua

День фінансів: де відкрити рахунок для ФОП, оцінка стійкості банків, 7 високооплачуваних вакансій Сьогодні 17:50

В середу, 17 травня, Finance.ua порівняв пропозиції 9 провідних українських банків, наприклад, як Укрсиббанк та ПроКредит Банк, які спеціалізуються на обслуговуванні МСБ. Ми виділили 6 факторів, які, на наш погляд, є важливими для кожного ФОПа при виборі обслуговуючого банку, і наочно показали, що за кожним із них підприємцям сьогодні можуть запропонувати фінансисти.

7 високооплачуваних вакансій, на які терміново шукають працівників. Work.ua Work.ua попросив роботодавців поділитися вакансіями, на які терміново потрібні працівники, і компанії передали понад 35 гарячих пропозицій роботи. Finance.ua відібрав найбільш високооплачувані з них. Також стало відомо, де в Україні більше шансів знайти пристойний заробіток.

Історичний мінімум: скільки українців офіційно вважаються безробітними.

Оцінка стійкості банківської системи. Національний банк України Національний банк України затвердив «Технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України в 2023 році». Затверджене технічне завдання визначає підходи до перевірки якості активів, оцінки вартості майна, отриманого банком у заставу, форми звітів та робочих документів для здійснення такої перевірки та подальших етапів оцінки стійкості.

713 млн грн: ФГВФО показав, скільки надійшло у квітні на рахунки банків. Протягом квітня 2023 року на в т. ч. від: реалізації майна, погашення кредитів, оренди майна та інших джерел. Протягом квітня 2023 року на рахунки банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, надійшло 713,0 млн грн,від: реалізації майна, погашення кредитів, оренди майна та інших джерел.

В Україні пропонують збільшувати мінімалку. Українцям у 2023 році можуть Українцям у 2023 році можуть підвищити мінімальну зарплату, причому двічі. В підсумку, очікується, що вона складатиме майже 9000 гривень. Це стане можливим в разі прийняття народними депутатами відповідного законопроєкту (№ 8431). Нині ж він перебуває на стадії опрацювання в бюджетному комітеті ВР.

Скільки коштів Україні потрібно на відновлення. Україні знадобиться 411 млрд дол. для Україні знадобиться 411 млрд дол. для відновлення інфраструктури, яка постраждала від російської агресії. Такі розрахунки ООН опублікувала у доповіді «Світова економічна ситуація та її перспективи».

Послуги для ВПО від служби зайнятості. Державна служба зайнятості пропонує низку сервісів та послуг, спрямованих на сприяння у працевлаштуванні переселенців на Державна служба зайнятості пропонує низку сервісів та послуг, спрямованих на сприяння у працевлаштуванні переселенців на новому місці.

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