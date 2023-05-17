День фінансів: де відкрити рахунок для ФОП, оцінка стійкості банків, 7 високооплачуваних вакансій — Finance.ua
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День фінансів: де відкрити рахунок для ФОП, оцінка стійкості банків, 7 високооплачуваних вакансій

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В середу, 17 травня, Finance.ua порівняв пропозиції 9 провідних українських банків, наприклад, як Укрсиббанк та ПроКредит Банк, які спеціалізуються на обслуговуванні МСБ. Ми виділили 6 факторів, які, на наш погляд, є важливими для кожного ФОПа при виборі обслуговуючого банку, і наочно показали, що за кожним із них підприємцям сьогодні можуть запропонувати фінансисти.

Де відкрити рахунок для ФОП. Пропозиції кращих українських банків

День фінансів: де відкрити рахунок для ФОП, оцінка стійкості банків, 7 високооплачуваних вакансій
7 високооплачуваних вакансій, на які терміново шукають працівників. Work.ua попросив роботодавців поділитися вакансіями, на які терміново потрібні працівники, і компанії передали понад 35 гарячих пропозицій роботи. Finance.ua відібрав найбільш високооплачувані з них. Також стало відомо, де в Україні більше шансів знайти пристойний заробіток.
  • Історичний мінімум: скільки українців офіційно вважаються безробітними.
Оцінка стійкості банківської системи. Національний банк України затвердив «Технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України в 2023 році». Затверджене технічне завдання визначає підходи до перевірки якості активів, оцінки вартості майна, отриманого банком у заставу, форми звітів та робочих документів для здійснення такої перевірки та подальших етапів оцінки стійкості.
713 млн грн: ФГВФО показав, скільки надійшло у квітні на рахунки банків. Протягом квітня 2023 року на рахунки банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, надійшло 713,0 млн грн, в т. ч. від: реалізації майна, погашення кредитів, оренди майна та інших джерел.
В Україні пропонують збільшувати мінімалку. Українцям у 2023 році можуть підвищити мінімальну зарплату, причому двічі. В підсумку, очікується, що вона складатиме майже 9000 гривень. Це стане можливим в разі прийняття народними депутатами відповідного законопроєкту (№ 8431). Нині ж він перебуває на стадії опрацювання в бюджетному комітеті ВР.
Скільки коштів Україні потрібно на відновлення. Україні знадобиться 411 млрд дол. для відновлення інфраструктури, яка постраждала від російської агресії. Такі розрахунки ООН опублікувала у доповіді «Світова економічна ситуація та її перспективи».
Послуги для ВПО від служби зайнятості. Державна служба зайнятості пропонує низку сервісів та послуг, спрямованих на сприяння у працевлаштуванні переселенців на новому місці.
За матеріалами:
Finance.ua
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