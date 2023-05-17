713 млн грн: Фонд гарантування показав, скільки надійшло у квітні на рахунки банків (інфографіка) — Finance.ua

713 млн грн: Фонд гарантування показав, скільки надійшло у квітні на рахунки банків (інфографіка)
Протягом квітня 2023 року на рахунки банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, надійшло 713,0 млн грн,
в т. ч. від: реалізації майна, погашення кредитів, оренди майна та інших джерел.
Нагадаємо, кошти, що надходять від управління та продажу активів (майна) неплатоспроможних банків, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості визначеній ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Які вклади повертає ФГВФО:
Гарантії Фонду поширюються на вклади в усіх банках України, що працюють. Кожному вкладнику гарантується відшкодування коштів, які були залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах:
- договору банківського рахунку;
- договору банківського вкладу (депозиту).
Гарантії поширюються на фізичних осіб, зокрема й на фізичних осіб-підприємців.
Фондом гарантується відшкодування коштів, які були залучені банком в готівковій або безготівковій формі у національній чи в іноземній валюті.
Валютні вклади відшкодовуються в гривні за офіційним курсом НБУ на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.
Довідка Finance.ua:
- Фонд гарантування вкладів фізичних осіб був створений на виконання Указу президента 10 вересня 1998 року. Початковий розмір відшкодувань становив 500 грн. Це приблизно 197 дол. за тодішнім курсом.
- За три роки Верховна Рада ухвалила закон «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» (втратив чинність. — Ред.). Цим документом, зокрема, збільшувалася гарантована виплата до 1200 грн.
- 21 вересня 2012-го нардепи ухвалили закон «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», який, власне, і регулює систему гарантування вкладів.
- Участь банків у ФГВФО є обов’язковою. Банк набуває статус учасника Фонду в день отримання банківської ліцензії.
- Винятком був Ощадбанк, утім, 30 серпня державний банк став одним з учасників Фонду. Раніше вклади в Ощадбанку гарантувалися державою.
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