713 млн грн: Фонд гарантування показав, скільки надійшло у квітні на рахунки банків (інфографіка) — Finance.ua

713 млн грн: Фонд гарантування показав, скільки надійшло у квітні на рахунки банків (інфографіка) Сьогодні 13:00 — Кредит&Депозит

713 млн грн: Фонд гарантування показав, скільки надійшло у квітні на рахунки банків (інфографіка), www.freepik.com

в т. ч. від: реалізації майна, погашення кредитів, оренди майна та інших джерел. Протягом квітня 2023 року на рахунки банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, надійшло 713,0 млн грн,від: реалізації майна, погашення кредитів, оренди майна та інших джерел.

Нагадаємо, кошти, що надходять від управління та продажу активів (майна) неплатоспроможних банків, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості визначеній ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Які вклади повертає ФГВФО:

Гарантії Фонду поширюються на вклади в усіх банках України, що працюють. Кожному вкладнику гарантується відшкодування коштів, які були залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах:

договору банківського рахунку;

договору банківського вкладу (депозиту).

Гарантії поширюються на фізичних осіб, зокрема й на фізичних осіб-підприємців.

Фондом гарантується відшкодування коштів, які були залучені банком в готівковій або безготівковій формі у національній чи в іноземній валюті.

Валютні вклади відшкодовуються в гривні за офіційним курсом НБУ на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

Довідка Finance.ua:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб був створений на виконання Указу президента 10 вересня 1998 року. Початковий розмір відшкодувань становив 500 грн. Це приблизно 197 дол. за тодішнім курсом.

За три роки Верховна Рада ухвалила закон «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» (втратив чинність. — Ред.). Цим документом, зокрема, збільшувалася гарантована виплата до 1200 грн.

21 вересня 2012-го нардепи ухвалили закон «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», який, власне, і регулює систему гарантування вкладів.

Участь банків у ФГВФО є обов’язковою. Банк набуває статус учасника Фонду в день отримання банківської ліцензії.

Винятком був Ощадбанк, утім, 30 серпня державний банк став одним з учасників Фонду. Раніше вклади в Ощадбанку гарантувалися державою.

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