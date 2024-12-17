Ставки за новими кредитами бізнесу впали до мінімуму — Finance.ua

Ставки за новими кредитами бізнесу впали до мінімуму Сьогодні 11:15 — Кредит&Депозит

Ставки за новими кредитами бізнесу впали до мінімуму

У листопаді ставки за новими кредитами бізнесу були найменшими за останні 2,5 роки.

За даними Національного банку, у листопаді середня ставка за новими гривневими кредитами бізнесу (без овердрафту) склала 14,4%. За місяць вартість кредитування зменшилась на 1 в.п., з початку року — на 4,9 в.п.

Ставка за новими кредитами у гривні у корпоративному сегменті є найнижчою із травня 2022 року.

Для порівняння середня ставка за новими споживчими кредитами (населенню) у листопаді була 33%. За останній місяць вона знизилась на 0,9 в.п., з початку року — на 2 в.п.

Водночас, кредитування домогосподарств за 11 місяців з початку року зросло на 26,1%, тоді як у корпоративному сегменті — на 12,5%.

«Окрім процентних ставок кредитування бізнесу гальмується низкою інших факторів, які стримують апетит банків до ризику і попит на корпоративні кредити. Мова про безпекові ризики і невизначеність, породжувану війною, інституційні прогалини у верховенстві права, зокрема у захисті прав кредиторів і процедурі банкрутства, висококонцентровану структуру власності в окремих галузях, що обмежує проникнення внутрішнього банківського кредитування, висококонцентровану структуру власності у самій банківські системі, де державі належить більше 50% за активами», — заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, вистачає також проблем суто у банківському регулюванні, зокрема щодо розчистки непрацюючих кредитів у корпоративному сегменті (обсяг яких за рік майже не змінився).

Під час війни держава займає активну позицію у стимулюванні кредитної активності, здешевлюючи вартість позик через програму «5−7-9%», просуваючи спеціалізоване кредитування (енергетика, ОПК), утім «без вирішення решти питань кредитування залишатиметься млявим», впевнений депутат.

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