Банки знизили ставки за депозитами в гривні: які умови пропонують зараз — Finance.ua
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Банки знизили ставки за депозитами в гривні: які умови пропонують зараз

Кредит&Депозит
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Банки знизили ставки за депозитами в гривні: які умови пропонують зараз
Банки знизили ставки за депозитами в гривні: які умови пропонують зараз, www.freepik.com
У листопаді 2024 року середня річна ставка за новими депозитами в гривні для населення склала 9,6%.
Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.
Зазначається, що це на 0,9 відсоткових пункта менше, ніж у жовтні.
Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.
Банки знизили ставки за депозитами в гривні: які умови пропонують зараз
Депозитний портфель банків для населення зріс за листопад на 0,8% до 1,186 трлн гривень і перевищує рівень початку року (1,078 трлн гривень).
Банки знизили ставки за депозитами в гривні: які умови пропонують зараз
Нагадаємо, прогнозується, що наступного року умови для зниження облікової ставки та ставки за 3-місячними вкладами наразі відсутні. Це означає, що дохідність українців, які вклали кошти на гривневі депозити, майже не зміниться.
Водночас банкіри очікують, що банки не ризикнуть далі знижувати ставки за вкладами, якщо інфляція не сповільниться.
За матеріалами:
РБК-Україна
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