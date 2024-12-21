Банки знизили ставки за депозитами в гривні: які умови пропонують зараз — Finance.ua

Банки знизили ставки за депозитами в гривні: які умови пропонують зараз Сьогодні 08:15 — Кредит&Депозит

Банки знизили ставки за депозитами в гривні: які умови пропонують зараз, www.freepik.com

У листопаді 2024 року середня річна ставка за новими депозитами в гривні для населення склала 9,6%.

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

Зазначається, що це на 0,9 відсоткових пункта менше, ніж у жовтні.

Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.

Депозитний портфель банків для населення зріс за листопад на 0,8% до 1,186 трлн гривень і перевищує рівень початку року (1,078 трлн гривень).

Нагадаємо, прогнозується , що наступного року умови для зниження облікової ставки та ставки за 3-місячними вкладами наразі відсутні. Це означає, що дохідність українців, які вклали кошти на гривневі депозити, майже не зміниться.

Водночас банкіри очікують , що банки не ризикнуть далі знижувати ставки за вкладами, якщо інфляція не сповільниться.

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