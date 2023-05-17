Оцінка стійкості банківської системи: що та як перевірятиме Нацбанк — Finance.ua

Оцінка стійкості банківської системи: що та як перевірятиме Нацбанк Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Оцінка стійкості банківської системи: що та як перевірятиме Нацбанк

Національний банк України затвердив «Технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України в 2023 році».

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Оцінка стійкості здійснюватиметься в три етапи:

оцінка якості активів банку (кредитів юридичних та фізичних осіб);

екстраполяція результатів на всі кредитні операції банку (за потреби);

оцінка показників діяльності банку за базовим сценарієм із визначенням необхідних рівнів нормативів достатності капіталу.

Що передбачає технічне завдання

Затверджене технічне завдання визначає підходи до перевірки якості активів, оцінки вартості майна, отриманого банком у заставу, форми звітів та робочих документів для здійснення такої перевірки та подальших етапів оцінки стійкості, правила формування вибірки кредитів та (за потреби) екстраполяції результатів оцінки якості активів на кредити, що не потрапили до вибірки.

Читайте також Найстійкіший банк за версією FinAwards-2022

Перевірка оцінки вартості майна передбачає отримання експертної позиції Фонду державного майна України (за потреби), взаємодія з яким здійснюватиметься на підставі укладеного меморандуму.

Коли почнеться перший етап оцінки банків

До 1 жовтня 2023 року буде здійснено перший етап оцінки шляхом проведення позапланових інспекційних перевірок.

Для проведення третього етапу це завдання буде доповнене моделлю оцінки показників банків за базовим макроекономічним сценарієм та параметрами цього сценарію.

Довідка Finance.ua:

для визначення реального стану банківського сектору Національний банк розпочинає оцінку стійкості банків та банківської системи;

у 2023 році оцінку проходитимуть 20 банків, загальний розмір чистих активів яких становить понад 90% активів банківської системи;

результати оцінки буде оприлюднено до 31 березня 2024 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.