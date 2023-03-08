День фінансів: де купити ОВДП, гранти для ветеранів, ліквідація IBOX Bank та Банку Форвард — Finance.ua
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День фінансів: де купити ОВДП, гранти для ветеранів, ліквідація IBOX Bank та Банку Форвард

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У середу, 8 березня стало відомо, що кожен другий малий бізнес в Україні відкривають жінки. Загалом від початку року вже було зареєстровано 36 892 ФОПи, з них 51% або 18 776 створили жінки.
Принагідно Finance.ua вітає всіх жінок зі святом весни та бажає процвітання та досягнення нових висот!💐
Де купити ОВДП. Ще кілька років тому купівля облігацій внутрішньої державної позики (скорочено — ОВДП) була прерогативою банків та юридичних осіб. Населення неохоче зв’язувалося з цим видом цінних паперів. Ми розкажемо де і як купити.

Де і як купити ОВДП у 2023 році

Гетманцев розповів, що буде з валютою далі. В Україні готівковий курс гривні до долара в останній місяць зими зміцнився на 3,6%, а від початку 2023 року — на 4,4%. Така позитивна тенденція має послабити інфляцію. Про це розповів голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.
Зобов’язання України щодо майбутньої програми з МВФ. Місія МВФ щодо України розпочала роботу — команда України розраховує, що програма розширеного фінансування буде чітко структурована на два етапи — воєнний та повоєнний — і триватиме чотири роки.
Грантові програми для ветеранів. Уряд України запропонує програми для створення і розвитку бізнесу та активні програми зайнятості для працевлаштування ветеранів, у тому числі людей з набутою в наслідок війни інвалідністю.
Ліквідація IBOX Bank. У вівторок, 7 березня, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання ліцензії в акціонерного товариства «Айбокс Банк». Термінали цього банку були популярні серед клієнтів monobank, які поповнювали свої картки. Засновник monobank Олег Гороховський розповів, як і де їх поповнювати.
  • НБУ також ліквідує Банк Форвард. Він належить російському підсанкційному бізнесмену.
Як забезпечити дитині фінансову подушку на майбутнє. Роберт Лі, інвестор із досвідом 10 років, інвестиційний експерт по фондовому ринку США, автор і лектор курсів навчального центру «Біржовий університет», під час Female Freedom Forum розповів як забезпечити дитині фінансову подушку.
  • Нерухомість, золото чи євробонди: куди краще інвестувати під час війни.
За матеріалами:
Finance.ua
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