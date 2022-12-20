День фінансів: ціна на Starlink для України, 2 мільярди доларів гранту від США, штрафи для водіїв — Finance.ua

День фінансів: ціна на Starlink для України, 2 мільярди доларів гранту від США, штрафи для водіїв Сьогодні 17:50

У вівторок, 20 грудня, Україна отримала 2 мільярди доларів гранту від США. До держбюджету країни До держбюджету країни надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд доларів США з Цільового фонду Світового банку. Зазначається, що це вже другий транш з гранту загальним розміром 4,5 млрд доларів США.

До речі, від 5 грудня набуло чинності рішення щодо ембарго на імпорт російської нафти в країни Євросоюзу. Окрім того, запрацювала гранична ціна на сировину з рф, яку запровадили країни ЄС, G7 та Австралія. Finance.ua розбирався:👇

Чотиримісячна програма МВФ для України. Керівництво Міжнародного валютного фонду Керівництво Міжнародного валютного фонду схвалило Моніторингову програму із залученням Ради фонду для України, яка триватиме 4 місяці і стане передумовою до нової програми фінансування МВФ.

Українські банки збільшили прибуток. Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-листопаді 2022 року склав 19,429 млрд гривень. Це на 77% Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-листопаді 2022 року склав 19,429 млрд гривень. Це на 77% більше ніж за 10 місяців поточного року. Також НБУ підвищує нормативи обов’язкових резервів банків.

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Як обміняти старі лампочки на LED. Українці зможуть безкоштовно Українці зможуть безкоштовно обміняти застарілі лампи розжарювання на нові світлодіодні. Це стане можливим завдяки грантової підтримки ЄС щодо надання Україні 30 млн LED-ламп.

Нардепи пропонують змінити механізм стягнення штрафів з водіїв. В українському парламенті В українському парламенті зареєстровано законопроєкт № 8285, яким пропонується збільшити термін добровільної сплати штрафів з 10 до 15 днів. Також документом пропонується скасувати 30-денний термін, після якого справа передається у виконавчу службу.

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