Українські банки збільшили прибуток: скільки заробили за останній місяць — Finance.ua

Українські банки збільшили прибуток: скільки заробили за останній місяць Сьогодні 13:04 — Кредит&Депозит

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-листопаді 2022 року склав 19,429 млрд гривень. Це на 77% більше ніж за 10 місяців поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-листопад 2022 року становили 322,053 млрд гривень, витрати — 286,899 млрд гривень.

За даними НБУ, банки сформували значні обсяги резервів під очікувані збитки через наслідки війни. Відрахування до резервів зросли у 13,6 раза порівняно із січнем-листопадом 2021 року — до 113 млрд гривень.

Прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже вдвічі до рекордного рівня. Прибуток склав 77,530 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).

Нагадаємо, збитки після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-березні 2022 року становили 160 млн гривень, після чого банки показували збитки. Проте вже в липні було зафіксовано прибуток — 3,407 млрд гривень.

Довідка Finance.ua:

Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративному сектору та фізичним особам, за оперативними даними Національного банку, у листопаді скоротився на 0,6% до 1 047,272 млрд гривень.

Обсяг гривневих кредитівюридичним особам за звітний місяць скоротився на 0,9% до 529,932 млрд гривень.Обсяг кредитів, виданих бізнесу в іноземній валюті, зріс на 0,4% до 265,995 млрд гривень.



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