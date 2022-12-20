Українські банки збільшили прибуток: скільки заробили за останній місяць — Finance.ua
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Українські банки збільшили прибуток: скільки заробили за останній місяць

Кредит&Депозит
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Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-листопаді 2022 року склав 19,429 млрд гривень. Це на 77% більше ніж за 10 місяців поточного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, доходи банків за січень-листопад 2022 року становили 322,053 млрд гривень, витрати — 286,899 млрд гривень.
Українські банки збільшили прибуток: скільки заробили за останній місяць
За даними НБУ, банки сформували значні обсяги резервів під очікувані збитки через наслідки війни. Відрахування до резервів зросли у 13,6 раза порівняно із січнем-листопадом 2021 року — до 113 млрд гривень.
Українські банки збільшили прибуток: скільки заробили за останній місяць
Прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже вдвічі до рекордного рівня. Прибуток склав 77,530 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).
Нагадаємо, збитки після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-березні 2022 року становили 160 млн гривень, після чого банки показували збитки. Проте вже в липні було зафіксовано прибуток — 3,407 млрд гривень.

Довідка Finance.ua:

  • Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративному сектору та фізичним особам, за оперативними даними Національного банку, у листопаді скоротився на 0,6% до 1 047,272 млрд гривень.
  • Обсяг гривневих кредитівюридичним особам за звітний місяць скоротився на 0,9% до 529,932 млрд гривень.Обсяг кредитів, виданих бізнесу в іноземній валюті, зріс на 0,4% до 265,995 млрд гривень.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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