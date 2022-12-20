Як обміняти старі лампочки на LED: подробиці державної програми — Finance.ua
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Як обміняти старі лампочки на LED: подробиці державної програми

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Як обміняти старі лампочки на LED: подробиці державної програми
Як обміняти старі лампочки на LED: подробиці державної програми
Українці зможуть безкоштовно обміняти застарілі лампи розжарювання на нові світлодіодні. Це стане можливим завдяки грантової підтримки ЄС щодо надання Україні 30 млн LED-ламп.
Як зазначила Перший віцепрем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко, такий крок допоможе знизити енергоспоживання та збалансувати систему.
Вона також наголосила, що заміна ламп живлення на енергоощадні лампи може допомогти Україні споживати на 7-10% менше електроенергії в пікові години. Зокрема Уряд планує обміняти 50 млн ламп, що заощадить 1 ГВт електроенергії — річний обсяг виробництва блоку атомної електростанції.

У яких містах можна буде обміняти старі лампи на LED

Спершу ініціативу розпочнуть у великих містах — Києві, Львові, Одесі, Дніпрі. Саме там споживають найбільше електрики.
Надалі програма розповсюдиться на всю країну.

Хто може обміняти лампи

Попередньо передбачається, що кожна людина старше 18 років буде мати право безкоштовно обміняти 5 ламп старого зразка на 5 нових світлодіодних.
Це дасть змогу отримати економію електроенергії до 1,5 гігавата в часи пікових навантажень.
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За оцінками Укренерго, такий захід по ефективності співставний з переведенням найбільших промислових споживачів на нічні зміни роботи.
Наразі Уряд доопрацьовує механізм, щоб максимально спростити процес, аби якнайшвидше змінити велику кількість лампочок по всій країні.
Більше деталей стосовно програми обміну Міністерство економіки України повідомить пізніше.
За матеріалами:
visitukraine.today
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