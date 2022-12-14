ЄС профінансує заміну 30 мільйонів ламп розжарювання в Україні — Finance.ua
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ЄС профінансує заміну 30 мільйонів ламп розжарювання в Україні

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ЄС профінансує заміну 30 мільйонів ламп розжарювання в Україні
ЄС профінансує заміну 30 мільйонів ламп розжарювання в Україні
Єврокомісія профінансує закупку близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України.
Про це повідомила Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на міжнародній конференції з підтримки України в Парижі.
«Ми профінансуємо близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України. Коли 50 мільйонів таких лампочок буде доставлено з нашими партнерами, це заощадить 1 ГВт (електроенергії) — річний обсяг виробництва (блоку) атомної електростанції! У темні часи ми стоїмо разом із нашими українськими друзями», — написала згодом Урсула фон дер Ляєн у твіттер-акаунті.

Українцям безкоштовно замінять лампи

За словами Першого віцепрем’єр-міністра — Міністра економіки України Юлії Свириденко, Україна найближчим часом запровадить програму безкоштовного обміну для населення: застарілі лампи розжарювання можна буде обміняти на нові світлодіодні. Всього планується провести заміну 50 млн ламп. Це має суттєво скоротити навантаження на енергосистему.
«Щоб зменшити наслідки ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури, Уряд працює у двох напрямках — з одного боку ми збільшуємо виробництво і розподілення енергії, а з іншого — впроваджуємо заходи енергоефективності, які можуть нам допомогти пережити зиму і зменшити споживання енергії. Ми вдячні іноземним партнерам, що відгукнулися на заклик Президента Володимира Зеленського профінансувати кампанію із заміни ламп, і таким чином допомогти нам у складній енергетичній ситуації, яку спричинила росія», — запевнила Юлія Свириденко.
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За її словами, такий простий спосіб, як заміна ламп розжарювання на енергоощадні ЛЕД-лампи, може допомогти Україні споживати на 7-10% менше електроенергії в момент пікового навантаження.
Найближчим часом Мінекономіки представить детальну інструкцію, як можна отримати світлодіодні лампи — механізм буде максимально простим.
За матеріалами:
Finance.ua
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