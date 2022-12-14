Ціни на пальне першими почали реагувати на дефіцит електроенергії - НБУ — Finance.ua

Ціни на пальне першими почали реагувати на дефіцит електроенергії - НБУ Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Ціни на пальне підвищилися наприкінці листопада під впливом зростання витрат на продаж та зростання попиту.

Однак у річному вимірі тривало сповільнення (до 59.4% р/р у листопаді) на тлі відповідних тенденцій на світових ринках нафти.

Про це повідомив Нацбанк у звіті

Зростання адміністративно регульованої інфляції підтримується пришвидшенням зростання цін на алкогольні напої (унаслідок збільшення виробничих витрат на енергію, сировину й тару).

Натомість стримували адміністративну інфляцію мораторій на підвищення тарифів на природний газ та теплову енергію для населення, а також посилення конкуренції з боку нелегальної продукції, що обмежує зростання цін на тютюнові вироби.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.