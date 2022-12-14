Ціни на пальне першими почали реагувати на дефіцит електроенергії - НБУ — Finance.ua
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Ціни на пальне першими почали реагувати на дефіцит електроенергії - НБУ

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Ціни на пальне підвищилися наприкінці листопада під впливом зростання витрат на продаж та зростання попиту.
Однак у річному вимірі тривало сповільнення (до 59.4% р/р у листопаді) на тлі відповідних тенденцій на світових ринках нафти.
Про це повідомив Нацбанк у звіті.
Зростання адміністративно регульованої інфляції підтримується пришвидшенням зростання цін на алкогольні напої (унаслідок збільшення виробничих витрат на енергію, сировину й тару).
Ціни на пальне першими почали реагувати на дефіцит електроенергії - НБУ
Натомість стримували адміністративну інфляцію мораторій на підвищення тарифів на природний газ та теплову енергію для населення, а також посилення конкуренції з боку нелегальної продукції, що обмежує зростання цін на тютюнові вироби.

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За матеріалами:
Finance.ua
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