Скільки заробляють в ІТ після початку війни (аналітика) — Finance.ua
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Скільки заробляють в ІТ після початку війни (аналітика)

Особисті фінанси
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Скільки заробляють в ІТ після початку війни (аналітика)
Скільки заробляють в ІТ після початку війни (аналітика)
Команда VP Team провела щоквартальне дослідження серед спеціалістів Senior/C-level. У аналітиці для Ain.ua компанія виділила основні зарплатні тенденції та очікування в цифрах.

Середні зарплати

Senior-інженерів:

  • Lead Full-stack (Python, Javascript, TypeScript, С/С++ або Go): $12210;
  • C++: $7330;
  • Full-stack (Angular, .net): $6810;
  • Backend (Python): $5700;
  • Frontend: $5500.

Senior non-tech-спеціалістів:

  • Product designer: $6780;
  • Product manager: $5680;
  • Product analyst: $5330;
  • User Acquisition manager: $4480.

Lead non-tech-спеціалістів:

  • Talent Acquisition manager: $4200;
  • Marketing manager: $3050.
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Middle-інженерів:

  • Full-stack (Python, Javascript, Typescript, C/C++ або Go): $3675.

Middle non-tech-спеціалістів:

  • Account manager: $2850.

Основні інсайти про рекрутмент від початку війни

Як свідчить дослідження, у перші місяці повномасштабної війни в Україні компанії зупиняли найм, бо зосередилися на допомозі своїм співробітникам в Україні. Зараз рекрутмент майже повністю відновився.
Наймати легше не стало. Кандидати бояться змінювати роботу. Крім того, кандидати, які перебувають в активному пошуку, мають 2+ оферів на руках.
Перед тим, як почати говорити з компанією про вакансію, кандидати ретельно вивчають репутацію та наявність будь-яких зв’язків з країнами-агресорами.

Цікаве з дослідження

Інженери

  • Більшість перебувають у статусі: «Не шукаю нової роботи, але відкритий до цікавих пропозицій».
  • Python та JavaScript є найпопулярнішими мовами серед тих, хто прийняв участь в опитуванні.
  • Senior-рівня інженери хочуть працювати з Health & Wellness, Travel, Cloud. Lead-рівня — з Machine Learning/AI, Fintech, Medtech. Chief — з Cloud та Machine Learning/AI, а Architect із Health & Wellness та Fintech.
  • Що хочуть, щоб компанії покращили у рекрутмент-процесах: час надання зворотного зв’язку та його структурність, опис вакансії, процес онбордингу, комунікація з рекрутером.

Менеджери

  • Більшість із них в опитуванні зазначили такий статус: «Не шукаю нової роботи, але відкритий до цікавих пропозицій».
  • Senior-рівня спеціалісти хочуть працювати з Health & Wellness, MedTech, E-learning. Lead-рівня — з Health & Wellness, Travel, SAAS. Chief — з Fintech, Travel, а Architect із HR & Workforce management та E-commerce.
  • Серед того, що компанія «має виправити» у процесі найму, зазначили: спілкування з менеджером, який наймає, процес інтерв’ю, надання структурованого фідбеку вчасно, опис вакансії, процес онбордингу.

Зарплатна аналітика

Середній бажаний рівень компенсації

  • Middle-рівень: $4100-6000 (60% респондентів);
  • Senior-рівень: $6100-8000 (55,96%);
  • Lead-рівень: $6100-8000 (57,14%) & $8100-10000 (44,44%);
  • Chief-рівень: >$10000 (35%), та $8100-10000 (25%);
  • Architect-рівень: >$10000 (44,44%).

Менеджери

Середній бажаний рівень компенсації
  • Middle-рівень: $4100-6000 (33,33%) & $2100-4000 (33,33%);
  • Senior-рівень: $4100-6000 (44,68%);
  • Lead-рівень: $6100-8000 (57,14%);
  • Chief-рівень: >$10000 (25%), та $6100-8000 (33,33%);
  • Architect-рівень: >$10000 (50%).

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У сеньйорних, досвідчених кандидатів немає зниження рівня зарплатних очікувань чи зростання. Але помітили, що інженери з «популярним стеком» на початку кварталу досить довго не отримували пропозицій через високі зарплатні очікування, і врешті їх знизили. Компанії не готові платити більше, так як кількість кандидатів збільшилась.
Але інженери з рідкісним технологічним стеком знижувати зарплатні очікування не готові, навіть якщо швидко не знайдуть заміни. Щодо тенденції звільнень у компаніях можемо сказати лише одне — спеціалістів із високим рівнем знань та впливом на проєкт залишають у компаніях, а також хантять.
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За матеріалами:
Ain.Ua
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