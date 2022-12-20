Скільки заробляють в ІТ після початку війни (аналітика) — Finance.ua

Скільки заробляють в ІТ після початку війни (аналітика) Сьогодні 09:07 — Особисті фінанси

Скільки заробляють в ІТ після початку війни (аналітика)

Команда VP Team провела щоквартальне дослідження серед спеціалістів Senior/C-level. У аналітиці для Ain.ua компанія виділила основні зарплатні тенденції та очікування в цифрах.

Середні зарплати

Senior-інженерів:

Lead Full-stack (Python, Javascript, TypeScript, С/С++ або Go): $12210;

C++: $7330;

Full-stack (Angular, .net): $6810;

Backend (Python): $5700;

Frontend: $5500.

Senior non-tech-спеціалістів:

Product designer: $6780;

Product manager: $5680;

Product analyst: $5330;

User Acquisition manager: $4480.

Lead non-tech-спеціалістів:

Talent Acquisition manager: $4200;

Marketing manager: $3050.

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Middle-інженерів:

Full-stack (Python, Javascript, Typescript, C/C++ або Go): $3675.

Middle non-tech-спеціалістів:

Account manager: $2850.

Основні інсайти про рекрутмент від початку війни

Як свідчить дослідження, у перші місяці повномасштабної війни в Україні компанії зупиняли найм, бо зосередилися на допомозі своїм співробітникам в Україні. Зараз рекрутмент майже повністю відновився.

Наймати легше не стало. Кандидати бояться змінювати роботу. Крім того, кандидати, які перебувають в активному пошуку, мають 2+ оферів на руках.

Перед тим, як почати говорити з компанією про вакансію, кандидати ретельно вивчають репутацію та наявність будь-яких зв’язків з країнами-агресорами.

Цікаве з дослідження

Інженери

Більшість перебувають у статусі: «Не шукаю нової роботи, але відкритий до цікавих пропозицій».

Python та JavaScript є найпопулярнішими мовами серед тих, хто прийняв участь в опитуванні.

Senior-рівня інженери хочуть працювати з Health & Wellness, Travel, Cloud. Lead-рівня — з Machine Learning/AI, Fintech, Medtech. Chief — з Cloud та Machine Learning/AI, а Architect із Health & Wellness та Fintech.

Що хочуть, щоб компанії покращили у рекрутмент-процесах: час надання зворотного зв’язку та його структурність, опис вакансії, процес онбордингу, комунікація з рекрутером.

Менеджери

Більшість із них в опитуванні зазначили такий статус: «Не шукаю нової роботи, але відкритий до цікавих пропозицій».

Senior-рівня спеціалісти хочуть працювати з Health & Wellness, MedTech, E-learning. Lead-рівня — з Health & Wellness, Travel, SAAS. Chief — з Fintech, Travel, а Architect із HR & Workforce management та E-commerce.

Серед того, що компанія «має виправити» у процесі найму, зазначили: спілкування з менеджером, який наймає, процес інтерв’ю, надання структурованого фідбеку вчасно, опис вакансії, процес онбордингу.

Зарплатна аналітика

Середній бажаний рівень компенсації

Middle-рівень: $4100-6000 (60% респондентів);

Senior-рівень: $6100-8000 (55,96%);

Lead-рівень: $6100-8000 (57,14%) & $8100-10000 (44,44%);

Chief-рівень: >$10000 (35%), та $8100-10000 (25%);

Architect-рівень: >$10000 (44,44%).

Менеджери

Середній бажаний рівень компенсації

Middle-рівень: $4100-6000 (33,33%) & $2100-4000 (33,33%);

Senior-рівень: $4100-6000 (44,68%);

Lead-рівень: $6100-8000 (57,14%);

Chief-рівень: >$10000 (25%), та $6100-8000 (33,33%);

Architect-рівень: >$10000 (50%).

У сеньйорних, досвідчених кандидатів немає зниження рівня зарплатних очікувань чи зростання. Але помітили, що інженери з «популярним стеком» на початку кварталу досить довго не отримували пропозицій через високі зарплатні очікування, і врешті їх знизили. Компанії не готові платити більше, так як кількість кандидатів збільшилась.

Але інженери з рідкісним технологічним стеком знижувати зарплатні очікування не готові, навіть якщо швидко не знайдуть заміни. Щодо тенденції звільнень у компаніях можемо сказати лише одне — спеціалістів із високим рівнем знань та впливом на проєкт залишають у компаніях, а також хантять.

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