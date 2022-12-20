Україна отримала 2 мільярди доларів гранту від США: куди спрямують кошти — Finance.ua

Україна отримала 2 мільярди доларів гранту від США: куди спрямують кошти Сьогодні 16:07 — Казна та Політика

Україна отримала 2 мільярди доларів гранту від США: куди спрямують кошти

До держбюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд доларів США з Цільового фонду Світового банку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що це вже другий транш з гранту загальним розміром 4,5 млрд доларів США.

Кошти надані США через Цільовий фонд Світового банку у рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

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«Залучене грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та заробітних плат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій», — пояснили в Мінфіні.

"З перших днів злочинного вторгнення рф в Україну, Сполучені Штати підтримують нас на всіх можливих напрямах, в тому числі надаючи фінансову допомогу для держбюджету у формі грантів.

Така допомога є надзвичайно важливою, адже не тільки дозволяє зберегти можливість вчасно і в повному обсязі здійснювати пріоритетні соціальні платежі, а ще й не збільшує подальше боргове навантаження на держбюджет", — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Загалом після початку повномасштабного вторгнення рф Україна отримала від Сполучених Штатів Америки вже 12 млрд доларів США у формі грантів, додали в Мінфіні.

Таким чином, Сполучені Штати Америки є найбільшим донором прямої бюджетної допомоги серед усіх країн-партнерів у 2022 році.

Довідка Finance.ua:

від початку повномасштабної агресії рф проти України Сполучені Штати Америки надали Україні понад 19,3 мільярда доларів безпекової допомоги;

13,5 мільйона українців отримали допомогу від міжнародних гуманітарних організацій з початку великої війни.



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Економічна Правда За матеріалами:

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