Міжнародні організації з початку війни надали допомогу 13,5 млн українців: третина отримували кошти — Finance.ua
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Міжнародні організації з початку війни надали допомогу 13,5 млн українців: третина отримували кошти

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13,5 мільйона українців отримали допомогу від міжнародних гуманітарних організацій з початку великої війни.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, 2,4 млн людей були забезпечені прихистком та предметами першої необхідності, 6,9 млн отримали воду й предмети гігієни, 8,9 млн осіб отримали доступ до медичних послуг, 4,3 млн осіб отримали грошову допомогу.
Крім того, близько 630 тисяч осіб отримали одяг, опалювальні прилади та інші товари, необхідні для підготовки до зими.
Найбільш активно до підтримки українців долучилися UNHCR, UNICEF, IOM, WFP, OCHA, Міжнародний Комітет Червоного Хреста та Товариство Червоного Хреста України.
За матеріалами:
Економічна Правда
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