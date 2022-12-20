З початку війни Україна отримала понад понад $3 мільярди на гуманітарні цілі — Finance.ua
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З початку війни Україна отримала понад понад $3 мільярди на гуманітарні цілі

Казна та Політика
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З початку війни Україна отримала понад понад $3 мільярди на гуманітарні цілі
З початку війни Україна отримала понад понад $3 мільярди на гуманітарні цілі
Україна з початку повномасштабної війни отримала понад 3 млрд доларів міжнародної допомоги на гуманітарні цілі, що становить близько 75% від заявленої потреби.
Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«За даними Служби фінансового спостереження ООН (FTS), гуманітарні організації в Україні отримали понад 3 млрд доларів США. Це становить близько 75% від заявленої потреби», — йдеться у повыдомленні.
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Зазначається, що майже 40% фінансування було надано Сполученими Штатами Америки. Істотні внески також зробили Європейська комісія, Німеччина, Канада, Британський комітет з надзвичайних ситуацій і Японія.
Крім того, внески від 482 донорів з приватного сектору на гуманітарне реагування в Україні перевищили 1,6 млрд доларів США.
Понад 1 млрд доларів США з отриманих коштів було направлено на виплату грошової допомоги різним категоріям українців, які постраждали внаслідок війни.
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Ще 727 млн доларів США спрямовані на продовольчу допомогу, 237 млн доларів США — на проєкти з охорони здоровʼя та 234 млн доларів США — на забезпечення притулку для внутрішньо переміщених осіб і предмети першої потреби для них.
За словами заступника Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса, наступного року ООН пропонує збільшити фінансування гуманітарних організацій в Україні до рекордних 5,7 млрд доларів США. Це допоможе посилити відповідь на гуманітарну кризу в Україні, спричинену війною.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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