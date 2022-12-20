Не лише Україну: кого фінансує група Світового банку (інфографіка) — Finance.ua

Не лише Україну: кого фінансує група Світового банку (інфографіка) Сьогодні 09:12 — Казна та Політика

Не лише Україну: кого фінансує група Світового банку (інфографіка)

Світовий банк із початку повномасштабної війни мобілізував для України 18 мільярдів доларів фінансової підтримки, близько 13 мільярдів уже надійшли нашій країні. Днями Міжнародна фінансова корпорація, яка входить до структури Банку, підтримала програму для українського бізнесу ще на 2 мільярди. А група Світового банку оголосила створення багатостороннього трастового фонду для підтримки України, його початкова сума становить 250 мільйонів. «Слово і діло» вирішило розібратися, скільки коштів група Банку надала своїм країнам-партнерам, починаючи з 2018 року.

До групи Світового банку входять:

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), який кредитує країни із середнім рівнем доходу та платоспроможні країни з низьким рівнем доходу;

Міжнародна асоціація розвитку (МАР) — дає кредити на пільгових умовах найбіднішим країнам;

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) — надає позики, гарантії та інвестує у приватні підприємства країн, що розвиваються;

Багатостороннє агентство з інвестиційних гарантій (MIGA) — страхує політичні ризики для інвесторів та кредиторів країн, що розвиваються; Трастові фонди.

У 2018 році група Світового банку зарезервувала для країн-партнерів 74,27 млрд доларів, надала — 45,72 млрд.

У 2019 році сума зарезервованих коштів склала 68,11 млрд доларів, надали — 49,4 млрд. У 2020-му для партнерів Світового банку було зарезервовано 83,55 млрд доларів, надали — 54,37 млрд.

Минулого року група Світового банку зарезервувала 98,83 млрд доларів, надала — 60,6 млрд доларів.

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Цього року сума зарезервованих коштів становила 104,37 млрд доларів (виділено — 67,04 млрд): МБРР зарезервував 33,07 млрд доларів (виділив 28,17 млрд), МАР — 37,73 млрд (виділив 21,21 млрд), IFC — 22,23 млрд (виділено 13,2 млрд), MIGA — 13,2 млрд (виділено 4,94 млрд), Трастові фонди — 6,41 млрд (виділено 4,46 млрд).

У 2022 році найбільшими позичальниками Міжнародного банку реконструкції та розвитку стали: Індія (зарезервовано 3,9 млрд доларів), Індонезія (2,6 млрд), Колумбія (2,13 млрд), Марокко (1,83 млрд), Аргентина (1,8 млрд), Туреччина (1,59 млрд), Філіппіни (1,58 млрд), Україна (1,57 млрд), Ангола (1,31 млрд) та ПАР (1,23 млрд).

У Міжнародної асоціації розвитку найбільші позичальники цього року — Нігерія (2,4 млрд доларів), Бангладеш (2,16 млрд), Демократична республіка Конго (2,13 млрд), Ефіопія (1,9 млрд), Кенія (1,8 млрд), Нігер (1,73 млрд), Уганда (1,72 млрд), Танзанія (1,65 млрд), Мозамбік (1,29 млрд), Камерун (1,12 млрд).

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