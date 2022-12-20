Ціну на Starlink для України знову знизили — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціну на Starlink для України знову знизили

Особисті фінанси
0
Ціну на Starlink для України знову знизили
Ціну на Starlink для України знову знизили
Ціну на замовлення Starlink для України на офіційному сайті знову знизили — з $700 до $600.
При цьому вартість самої підписки залишилась незмінною (з моменту останнього підняття цін в листопаді), і складає $75.
Ціну на Starlink для України знову знизили
Нагадаємо, 13 грудня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроекти № 8197 та № 8196, які скасовують податки на імпорт генераторів і Starlink. Тож тепер термінали супутникового інтернету можна отримати без додаткового мита у розмірі 10% від перевищення 150 євро і ПДВ в розмірі 20% від вартості посилки понад 150 євро.
Читайте також
При цьому, в мережі почали з’являтися шахрайські схеми з перепродажу терміналів. Українцям пропонують купити термінали Starlink за десятки тисяч гривень. Однак, якщо ви придбаєте його, за місяць з вас можуть списати ще €479. Шахраї купують їх за кордоном за €1 з післяоплатою і перепродають в Україні.
За матеріалами:
Ain.Ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.