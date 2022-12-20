Ціну на Starlink для України знову знизили — Finance.ua

Ціну на Starlink для України знову знизили Сьогодні 12:26 — Особисті фінанси

Ціну на Starlink для України знову знизили

Ціну на замовлення Starlink для України на офіційному сайті знову знизили — з $700 до $600.

При цьому вартість самої підписки залишилась незмінною (з моменту останнього підняття цін в листопаді), і складає $75.

Нагадаємо, 13 грудня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроекти № 8197 та № 8196, які скасовують податки на імпорт генераторів і Starlink. Тож тепер термінали супутникового інтернету можна отримати без додаткового мита у розмірі 10% від перевищення 150 євро і ПДВ в розмірі 20% від вартості посилки понад 150 євро.

При цьому, в мережі почали з’являтися шахрайські схеми з перепродажу терміналів. Українцям пропонують купити термінали Starlink за десятки тисяч гривень. Однак, якщо ви придбаєте його, за місяць з вас можуть списати ще €479. Шахраї купують їх за кордоном за €1 з післяоплатою і перепродають в Україні.

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